In vista del match di sabato tra Catanzaro e Palermo, valido per la 12a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, i tifosi giallorossi hanno lanciato un messaggio alla piazza, per caricare l’ambiente e spronare i tifosi ad andare allo stadio e sostenere la squadra in questo momento delicato.

“Il momento è difficile, la classifica brucia, ma è proprio adesso che si vede la stoffa di una vera tifoseria. Non servono calcoli né alibi: sabato tutti al ‘Ceravolo’ a sostenere la maglia. E’ il momento di risvegliare l’amore viscerale per i nostri colori e dimostrare chi siamo quando la strada si fa in salita. La salvezza e l’orgoglio di Catanzaro passano da qui. Tutti allo stadio con un vessillo giallorosso, coloriamo il Ceravolo”. Questo il messaggio dei tifosi giallorossi, pronti a sostenere la squadra nella difficile sfida contro il Palermo.

Un inizio di campionato disastroso per il Catanzaro, fermo all’ultimo posto in classifica con appena 6 punti conquistati. Il tecnico Mignani, ex dell’incontro, vuole tornare alla vittoria nella sfida contro i rosanero. Per farlo avrà bisogno del sostegno del proprio pubblico, in un match che potrebbe dare lo slancio necessario alla sua squadra per invertire la rotta.



