Sampdoria, nel mirino l’ex Palermo Aurelio
Il futuro di Giuseppe Aurelio potrebbe essere lontano da Cagliari. L’esterno, attualmente ai margini delle gerarchie di Pisacane, starebbe valutando nuove opportunità per trovare maggiore continuità. La concorrenza di Obert, Idrissi e Grandu rischia infatti di ridurre ulteriormente il suo spazio.
Come riportato da SampNews24.com, il club rossoblù potrebbe aprire alla cessione, anche con la formula del prestito. Una possibilità che interessa da vicino alla Sampdoria, da tempo sulle tracce del giocatore, già seguito ai tempi di Andrea Mancini.
L’ex Palermo rappresenterebbe un rinforzo interessante per i blucerchiati, grazie alla conoscenza del campionato cadetto. Sul terzino, però, non mancherebbe l’interesse di altre società di Serie B: una situazione da monitorare nelle prossime settimane.