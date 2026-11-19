l Pisa si prepara al derby toscano contro l’Empoli, in programma sabato allo stadio Castellani. Alla vigilia della sfida, il tecnico nerazzurro Paolo Bianco è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, le difficoltà difensive e le possibili scelte di formazione.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, l’allenatore ha citato anche il Palermo, tornando sulle reti incassate contro i rosanero e facendo riferimento a un’analisi statistica pubblicata dalla stampa palermitana.





Pisa, Bianco cita il Palermo: «Dobbiamo trovare continuità»

Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l’importanza della prossima partita, nonostante il periodo complicato attraversato dall’Empoli sul piano dei risultati.

«E’ un derby, ma affrontiamo una squadra che non viene da un buon periodo di risultati ma da buone prestazioni. Dobbiamo essere pronti a tutto, soprattutto alle sorprese. Leggevo un articolo dalla stampa di Palermo, dicono che come expected goal dovremmo essere secondi. Mi aspetto continuità nella partita stessa, non dobbiamo staccare mai, è questo l’obiettivo».

Bianco ha quindi evidenziato la necessità di mantenere alta la concentrazione durante tutti i novanta minuti, evitando quei cali che hanno condizionato alcune prestazioni recenti.

Il riferimento ai gol subiti contro il Palermo

Uno dei temi principali della conferenza è stato il rendimento difensivo del Pisa. Bianco ha spiegato come la squadra non conceda necessariamente un numero elevato di conclusioni, ma finisca per pagare a caro prezzo le occasioni create dagli avversari.

«Ho in mente l’Empoli e in campo manderò la squadra che ha più garanzie. Lavoriamo alla fase difensiva da agosto. non siamo una squadra che subisce più delle altre sotto forma di tiri verso la porta, ma quelle poche volte che arrivano in area si fanno gol. Abbiamo lavorato su questi concetti e sulla voglia di non subire. Segniamo molto di più, ma subiamo anche di più, perché il tempo effettivo è aumentato. Abbiamo subito qualche gol di troppo, penso all’Entella e al Palermo, che in queste due partite ci hanno pesato 7 sulle 17 reti complessive».

Un dato che evidenzia il peso delle due partite sul bilancio difensivo complessivo dei nerazzurri. Proprio su questo aspetto lo staff tecnico ha concentrato parte del lavoro durante la sosta.

Bianco: «Tre punti in quattro partite, meritavamo di più»

Il Pisa arriva al derby dopo aver raccolto tre punti nelle ultime quattro gare. Un rendimento che, secondo l’allenatore, non rispecchia completamente quanto mostrato sul terreno di gioco.

«Veniamo da tre punti in quattro partite ma in queste partite, come ha detto anche Angori, abbiamo fatto anche delle buone prestazioni. Forse meritavamo di più ma se non lo abbiamo fatto un motivo c’è. La sosta può aiutare da questo punto di vista, credo che anche questa sosta sia stata utile, perché si riesce a lavorare su concetti diversi. Quando le cose vanno meno bene».

Bianco ha poi analizzato le caratteristiche dell’Empoli, avversario che richiederà particolare attenzione soprattutto nelle transizioni offensive.

«L’Empoli è una squadra che ha giocatori di qualità, è molto verticale, e ha giocatori di profondità che attaccano gli spazi. Si organizzano a venirti a prendere alto sulla costruzione. Abbiamo studiato e ci siamo preparati».

Pisa, Bianco: «Il calcio è cambiato, oggi servono più competenze»

Interpellato sulle considerazioni di Fulvio Collovati riguardo alla capacità dei difensori moderni di interpretare il proprio ruolo, Bianco ha evidenziato le differenze rispetto al passato.

«Quando il commento arriva da uno come Collovati sono d’accordo, ma non del tutto. Anche a me era stato chiesto di difendere. Il mio focus era su questo. Però il calcio era diverso una volta. Le squadre si difendevano molto basse, mentre oggi al difensore oltre a difendere viene chiesto di gestire il pallone e si attacca molto di più o le difese sono molto più alte. Il calcio è andato in una direzione diversa rispetto ai suoi, ma anche ai miei tempi. Sono aumentate le competenze».

Rao, Loyola e Moreo: le condizioni della rosa

Spazio anche ai giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Tra questi Emanuele Rao, protagonista di una rete particolarmente spettacolare.

«Stanno tutti bene, lui ha fatto un gol di cui s’è parlato anche troppo, ma questi gol glieli vedo fare spesso in allenamento. Che sia un giocatore del Napoli Rao è vero fino a un certo punto. Fino a giugno gioca con noi. Sorrido perché prima del gol in nazionale tutti dicevano che doveva partire dalla panchina ora il contrario. Per Rao ci sono due “problemi”. Prima di tutto c’è Tramoni nel suo ruolo principe. Ma voi potreste dire che può giocare altrove, ma sono d’accordo. Loyola rientra oggi ed è il meno pronto perché lo avrò solo domani. Moreo ha finito prima della sosta in maniera affaticata, era un po’ stanco, ma uno come lui ha caratteristiche uniche per questo campionato oltre che per noi».

Il tecnico ha quindi confermato la disponibilità di Zanon, spiegando le ragioni del suo limitato impiego nelle precedenti partite.

«Sicuramente è convocato. Lui sta bene, ma nelle partite che non ha giocato ho preferito giocatori che stanno meglio. Con il Sudtirol ho scelto Marras perché è un giocatore che difende meno, ma dava maggiore incisività in avanti».

Trasferte vietate, Bianco: «Il calcio senza tifosi non è calcio»

L’allenatore del Pisa ha commentato anche le limitazioni alle trasferte dei sostenitori, tema affrontato recentemente attraverso comunicati delle società e della Lega Serie B.

«E’ un peccato perché il calcio senza i tifosi non è calcio, ci sta capitando spesso. Visti i tifosi che abbiamo è un peccato perché è un seguito che non possiamo avere. Dispiace questa situazione ed è un bene che ci sia stato il comunicato dei club».

Pisa, l’obiettivo è ritrovare una serie di vittorie

Bianco ha infine parlato della necessità di trasformare le prestazioni positive in risultati concreti, ricordando anche la precedente esperienza al Monza.

«Manca la continuità dei filotti. Manca la voglia di non avere solo i complimenti, ma casomai averne meno ma qualche vittoria in più».

In vista dei numerosi impegni ravvicinati, il tecnico preferisce comunque evitare programmi rigidi sull’utilizzo dei giocatori meno impiegati.

«Potrei dirti di sì, ma essere poi smentito. Preferisco ragionare di partita in partita».

Il Pisa cercherà dunque di ripartire dal derby contro l’Empoli, con l’obiettivo di migliorare soprattutto la solidità difensiva. Un aspetto sul quale Bianco ha insistito anche ricordando le difficoltà incontrate nelle sfide contro Entella e Palermo.