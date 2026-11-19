La Sampdoria riparte dopo la sosta per le Nazionali con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita avviato sotto la guida di Luca D’Angelo. A fare il punto sul momento dei blucerchiati è Gennaro Tutino, intervenuto davanti alla stampa in occasione dell’inaugurazione del campetto dei Giardini Buonvicini, nel quartiere San Teodoro di Genova.

L’attaccante ha sottolineato l’importanza del cambio di allenatore, evidenziando i miglioramenti della squadra sul piano dell’atteggiamento e della compattezza. Spazio anche alla prossima sfida contro il Benevento, al recupero degli infortunati e al rapporto con Lorenzo Insigne.





Sampdoria, Tutino: «D’Angelo conosce benissimo la Serie B»

Uno dei temi principali affrontati da Tutino riguarda l’impatto del nuovo allenatore sull’ambiente blucerchiato. L’attaccante ha evidenziato soprattutto l’esperienza di D’Angelo nel campionato cadetto.

«Il cambio di allenatore ci ha aiutati, D’Angelo è un tecnico esperto, e ha fatto capire a chi se lo era un po’ dimenticato cosa è il campionato di Serie B. La squadra è più unita, anche i singoli adesso emergono di più: del resto, però, la sua storia parla per lui. Io non lo conoscevo, lo sto conoscendo in queste settimane, e le impressioni sono molto positive: prima avevamo tecnici che non conoscevano la B, lui la conosce benissimo, e questo fa differenza. In due gare abbiamo scalato tre o quattro posizioni, qualcosa vorrà dire».

Parole che testimoniano la fiducia dell’attaccante nel lavoro del nuovo tecnico e nella possibilità di proseguire la risalita in classifica.

Tutino: «L’atteggiamento è già cambiato»

La pausa per gli impegni delle Nazionali ha consentito alla Sampdoria di recuperare diversi elementi, aumentando le possibilità di scelta dell’allenatore.

Tutino ha spiegato come il gruppo abbia sfruttato questo periodo per preparare i prossimi impegni.

«È stata una sosta molto importante perché abbiamo recuperato diversi giocatori, che offrono tante alternative alla nostra squadra: il mister può contare ora su molti più giocatori. L’atteggiamento è già cambiato, anche il modo di affrontare le partite in questo torneo difficile, dove non si può sbagliare mai l’atteggiamento: dobbiamo continuare su questa linea».

La maggiore disponibilità di calciatori rappresenta dunque una risorsa importante per affrontare il calendario delle prossime settimane.

Sampdoria, Tutino: «Mi piacerebbe continuare a giocare con Insigne»

L’attaccante ha parlato anche del proprio rendimento, ammettendo di poter offrire un contributo superiore rispetto a quanto mostrato finora.

«Io sono convinto di poter fare molto di più di quello che ho fatto finora, voglio dare una mano ai miei compagni: posso giocare in tutti i ruoli, ma chiaramente avere qualcuno accanto è meglio per tutti. Per questo mi piacerebbe tanto continuare a giocare con Insigne, fa davvero la differenza, e mette tutti nelle condizioni di esprimersi al top».

Tutino ha quindi ribadito la propria disponibilità a ricoprire diversi ruoli offensivi, sottolineando l’importanza dell’intesa con i compagni di reparto.

Sampdoria-Benevento, Tutino: «Vogliamo vincere per i nostri tifosi»

La prossima sfida vedrà la Sampdoria impegnata in casa contro il Benevento. Un appuntamento che i blucerchiati vogliono affrontare con determinazione, senza lasciarsi condizionare dalla classifica.

«A oggi no, pensiamo alle partite, ce ne aspetta un trittico importante, ma ora pensiamo al Benevento: giocheremo in casa, e ce la metteremo tutta per vincere il match, anche per dare una gioia ai nostri tifosi. Solo chi ha giocato qui può capire quello che significa il nostro stadio».

La Sampdoria punta dunque a sfruttare il fattore campo per dare continuità ai progressi delle ultime giornate. Per Tutino, il cambiamento introdotto da D’Angelo rappresenta una base importante sulla quale costruire il prosieguo della stagione.