Sudtirol, UFFICIALE: dagli svincolati arriva Cragno
Torna a difendere i pali del Sudtirol Alessio Cragno. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo dagli svincolati dell’estremo difensore. Il classe 94′, che era rimasto senza squadra in questo inizio di stagione, torna a in forza ai tirolesi dopo aver già vestito la loro maglia nella seconda metà dello scorso campionato.
Questo il comunicato ufficiale del club:
“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito, fino al 30 giugno 2028, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Cragno. Il portiere classe 1994, già in forza al club nella seconda parte della stagione 2025-2026, torna così a vestire la maglia biancorossa. L’FC Südtirol rivolge un caloroso bentornato ad Alessio Cragno e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi”.