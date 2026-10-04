Palermo Women avanti in Coppa Italia: Racing Catania battuto 4-3, rosanero al secondo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
palermo femminile woman

Il Palermo Women stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie C Femminile 2026-2027. Dopo il netto 3-0 conquistato nella gara d’andata, la formazione allenata da Emanuele Chiappara supera anche nel ritorno il Racing Catania, imponendosi con il risultato di 4-3.

Le rosanero indirizzano la sfida già nei primi minuti grazie a Cancilla, protagonista di una doppietta realizzata al 6’ e al 7’.


Al 22’ arriva anche la rete di Licari, mentre al 38’ è Di Salvo a trovare la via del gol per il Palermo Women.

Il successo per 4-3, dopo lo 0-3 dell’andata, permette così alla squadra di Chiappara di superare il primo turno e proseguire il proprio cammino nella Coppa Italia Serie C Femminile 2026-2027.

Altre notizie

5e257fef-3a93-4b0f-8b1f-2ab0e93b0390

Palermo, domenica da turista per Barba: visita a Monreale con la moglie

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Gattuso

Gattuso ricorda Palermo: «A me le cose semplici non piacciono»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 160232

Palermo, domenica in famiglia per Strefezza: relax al Bioparco di Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
palermo lommel 2-1 (28) rinaudo

Rinaudo: «Palermo, mercato pazzesco: quasi da carro armato. In Serie A sarebbe già pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (55) vavassori palumbo

Serie B, Vavassori tra i gioielli Under 21: vale 7,5 milioni. Il talento dell’Atalanta brilla in prestito al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 083908

Escl. Munoz: «Perin è un fattore. Il braccialetto di Miccoli e quell’errore con Zamparini…»

Giorgio Elia Ottobre 4, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (30) barba

Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo Ranocchia: per Barba e Gyasi la sfida con l’Empoli profuma di amarcord”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
palermo padova 2-1 (90) ranocchia estevez

Giornale di Sicilia: “Ranocchia, flop a Empoli e top a Palermo: al Castellani torna da leader del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 075852

Il Tirreno: “Empoli, infermeria piena verso il Palermo: Magnino da valutare, ai box anche Shpendi, Egan, Monaco e Belardinelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (1) hernani

Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani è uscito dai box: torna in gruppo e punta l’Empoli. Ballottaggio con Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, prosegue la preparazione in vista dell’Empoli: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
palermo mantova logo coppa italia (53) estevez

Estevez: «Il Barbera mi ricorda gli stadi argentini. Voglio riportare il Palermo dove merita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026

Ultimissime

palermo femminile woman

Palermo Women avanti in Coppa Italia: Racing Catania battuto 4-3, rosanero al secondo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 171145

Serie D Girone I, cade la Reggina: colpo Trapani a Capaci. Vibonese e Sambiase inseguono

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
5e257fef-3a93-4b0f-8b1f-2ab0e93b0390

Palermo, domenica da turista per Barba: visita a Monreale con la moglie

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Gattuso

Gattuso ricorda Palermo: «A me le cose semplici non piacciono»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 160232

Palermo, domenica in famiglia per Strefezza: relax al Bioparco di Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026