Palermo Women avanti in Coppa Italia: Racing Catania battuto 4-3, rosanero al secondo turno
Il Palermo Women stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie C Femminile 2026-2027. Dopo il netto 3-0 conquistato nella gara d’andata, la formazione allenata da Emanuele Chiappara supera anche nel ritorno il Racing Catania, imponendosi con il risultato di 4-3.
Le rosanero indirizzano la sfida già nei primi minuti grazie a Cancilla, protagonista di una doppietta realizzata al 6’ e al 7’.
Al 22’ arriva anche la rete di Licari, mentre al 38’ è Di Salvo a trovare la via del gol per il Palermo Women.
Il successo per 4-3, dopo lo 0-3 dell’andata, permette così alla squadra di Chiappara di superare il primo turno e proseguire il proprio cammino nella Coppa Italia Serie C Femminile 2026-2027.