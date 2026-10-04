Palermo Women, 4-3 al Racing Catania. Chiappara: «Questa vittoria ci dà fiducia»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Il Palermo Women stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia. Le rosanero superano il Racing Catania con un rocambolesco 4-3, al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni.

A decidere la gara sono state le reti di Cancilla, autrice di una doppietta, Licari e Di Salvo. Un successo importante per la formazione guidata da Emanuele Chiappara, che può così proseguire il proprio percorso nella competizione.

Al termine della gara, il tecnico rosanero ha espresso tutta la propria soddisfazione per il passaggio del turno, sottolineando anche le difficoltà incontrate contro il Racing Catania.


«Siamo molto contenti per il passaggio del turno, ottenuto contro una squadra che ci ha dato filo da torcere», ha dichiarato Chiappara ai microfoni ufficiali del Club.

L’allenatore ha poi evidenziato l’importanza di coinvolgere tutte le giocatrici della rosa, dando spazio anche a chi aveva trovato meno minutaggio nella precedente sfida.

«Oggi abbiamo dato la possibilità di scendere in campo a chi aveva trovato meno spazio nella gara d’andata. È importante che tutte le ragazze si sentano parte integrante del nostro progetto», ha spiegato il tecnico.

Il successo contro il Racing Catania rappresenta inoltre un ulteriore passo avanti in vista dell’inizio del campionato. La squadra può guardare ai prossimi impegni con maggiore fiducia, forte di una vittoria che permette alle rosanero di continuare il proprio cammino in Coppa Italia.

«Questo risultato ci dà ulteriore fiducia per l’inizio del campionato. Siamo pronti a cominciare questa avventura con i buoni propositi», ha concluso Chiappara. Il Palermo Women, dunque, supera il primo ostacolo e si prepara a vivere con entusiasmo il prosieguo della stagione.

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