Italia, Mancini: «Non sottovalutiamo la Turchia»

Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Turchia, Roberto Mancini ha presentato il match in conferenza stampa, invitando l’Italia a non sottovalutare l’avversario.

Il commissario tecnico azzurro ha elogiato il lavoro svolto da Vincenzo Montella, sottolineando la qualità della formazione turca: «Credo che abbia fatto un ottimo lavoro e la Turchia sia una grande squadra. Non sta vivendo un gran momento, ma Montella va elogiato».





Mancini ha poi lanciato un messaggio chiaro alla squadra in vista della gara del Dall’Ara: «L’errore che si può fare è pensare che domani sarà una sfida semplice. Non dobbiamo sottovalutare la Turchia solo perché ha perso con il Belgio».

Spazio anche a Nicolò Barella, reduce dalla panchina contro la Francia. Il ct ha ribadito la fiducia nel centrocampista nerazzurro: «È ancora giovane e può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d’accordo con lui: deve recuperare in termini di gol».

Infine, Mancini ha parlato di Nicolò Cambiaghi, possibile protagonista nella sfida di Bologna: «Mi è sempre piaciuto già dai tempi dell’Empoli perché pensavo che potesse diventare un grande esterno. Ci stiamo lavorando».