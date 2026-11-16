Elezioni FIGC, Galliani: «Candidatura? Mi hanno convinto i club. Il calcio ha bisogno di serenità»

Intervistato ai microfoni di Skysport, l’attuale aspirante alla presidenza della FIGC, Adriano Galliani, ha esposto i motivi della sua candidatura, commentando anche la sua decisione di non fare nulla riguardo al caso ricorso.

«Mi hanno convinto le telefonate, oltre che di qualche club, dell’associazione calciatore e dell’associazione allenatori – ha spiegato Galliani -. Ulivieri mi ha detto che i migliori rapporti con la Lega Calcio era quando ero presidente io. Ho depositato il mio programma»





E sulla candidatura di Malagò, ha aggiunto: «Continuo a essere convinto che non si possa dare un voto due volte, perché sennò qualunque candidatura può essere tolta all’ultimo. Da uomo di calcio, penso che il nostro mondo ha bisogno di serenità. Per questo ho pensato di non fare niente e andare al 14 dicembre. Si vota tra quattro settimane e vediamo cosa succede»

Infine, sul suo programma: «È molto lungo, l’ho presentato e depositato. Ora sono qui per premiare la memoria del grande Baresi e vi rimando al programma, non vorrei parlare troppo tempo»