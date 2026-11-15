Nations League, Finlandia avanti 5-1 sul San Marino all’intervallo: due gol e un assist per Pohjanpalo
Ottimo primo tempo per la Finlandia, che conduce per 5-1 il match casalingo dei gironi di Nations League contro il San Marino. Super prestazione finora del centravanti del Palermo, Joel Pohjanapalo, autore di due gol e un assist.
Iniziano bene l’incontro i padroni di casa, che sblocca subito il risultato con la rete di Svanback. Il raddoppio degli scandinavi arriva al 17′ con Walta. Tre minuti più tardi arriva anche la doppietta personale per il numero 11 della Finlandia, che sfrutta il passaggio filtrante di Pohjapalo e piazza la sfera nell’angolino basso a destra.
Al 26′ gli ospiti accorciano le distanze con il rigore trasformato da Nanni, ma ci pensa il centravanti rosanero a siglare il 4-1 con un tiro di destro dall’interno dell’area che si spegna sotto la traversa. Nel finale di tempo c’è anche spazio per il secondo gol di giornata per Pohjanpalo, che su assist di Walta trova l’incornata vincente.