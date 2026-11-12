Nations League, Italia-Francia 1-1 all’intervallo: Esposito risponde a Olise

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Primo tempo ricco di emozioni tra Italia e Francia, con le due nazionali che vanno al riposo sul risultato di 1-1. Gli Azzurri riescono a reagire dopo un avvio complicato, trovando il pareggio grazie a Francesco Pio Esposito.

La Francia parte forte e al 9′ sfiora il vantaggio con Rabiot, ma Donnarumma si supera con un grande intervento. Un minuto più tardi arriva comunque il gol dei transalpini: errore del portiere azzurro, ne approfitta Michael Olise che deposita il pallone in rete per lo 0-1.

L’Italia prova a reagire e al 17′ rischia ancora sulla conclusione di Barcola, fermato da una grande parata di Donnarumma. Gli Azzurri crescono con il passare dei minuti e al 26′ trovano il pareggio: Cambiaghi serve un assist perfetto per Francesco Pio Esposito, che deve soltanto spingere il pallone in porta per l’1-1.

Al 29′ Sebastiano Esposito ha l’occasione per completare la rimonta, ma Maignan respinge la sua conclusione. La Francia risponde al 35′ con Barcola, che colpisce il palo. Nel finale arriva anche un’ammonizione per Francesco Pio Esposito, mentre dopo due minuti di recupero l’arbitro Istvan Kovacs manda le squadre negli spogliatoi.

Si ripartirà dunque dall’1-1: tutto ancora aperto nella seconda frazione, con entrambe le nazionali alla ricerca della vittoria.

Nations League, Girone A: tutti i risultati

  • Inghilterra-Croazia 1-0

  • Italia-Francia 1-1

  • Repubblica Ceca-Spagna 0-1


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