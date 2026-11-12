Nations League, Albania-Finlandia: Pohjanpalo parte dalla panchina
Niente maglia da titolare per Joel Pohjanpalo. Il centravanti del Palermo partirà dalla panchina nella gara di Nations League che vedrà questa sera la Finlandia impegnata in trasferta contro l’Albania.
Il commissario tecnico finlandese ha scelto un undici iniziale senza il numero 20 rosanero, che resta dunque a disposizione nel corso della partita. Tra i titolari figurano Hradecky, Tenho, Walta, Keskinen e Källman, mentre Pohjanpalo attenderà il proprio turno dalla panchina.
Una notizia che interessa da vicino anche il Palermo e i suoi tifosi, che seguiranno con attenzione la prestazione del proprio capitano e attaccante, impegnato con la nazionale finlandese.
La sfida si giocherà all’Air Albania Stadium di Tirana, con fischio d’inizio alle ore 20:45, ed è valida per la quinta giornata del gruppo C1 della Nations League. Una partita importante per la classifica: l’Albania si presenta all’appuntamento da capolista con 9 punti, mentre la Finlandia è a quota 7.
Per Pohjanpalo, quindi, la possibilità di entrare a gara in corso e dare il proprio contributo in una sfida delicata per il cammino della Finlandia nella competizione.