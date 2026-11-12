Palermo, Perin scherza sul mercato: «Troppo facile parlare di Dybala. Vi dico Zappacosta»

Mattia Perin guarda al futuro del Palermo e, tra una riflessione sulla propria carriera e le ambizioni rosanero, trova spazio anche per una battuta sul mercato.

Il portiere, intervistato da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, ha risposto a una domanda sulla possibilità di convincere qualche vecchio amico a raggiungerlo in Sicilia durante la prossima estate.





Perin, il nome di Dybala e la sorpresa Zappacosta

Nel finale dell’intervista, il giornalista ha proposto a Perin una sorta di gioco: provare a indicare un calciatore che potrebbe convincere a trasferirsi al Palermo.

La risposta dell’ex Juventus è arrivata con il sorriso:

«Troppo facile finire a parlare di Dybala… Ve ne dico un altro: Davide Zappacosta».

Una dichiarazione pronunciata in tono scherzoso, che non costituisce un’indicazione di una trattativa di mercato.

Come emerge dall’intervista di Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Perin ha preferito spostare l’attenzione dal nome di Paulo Dybala, evocato nella risposta, a quello di Davide Zappacosta.

Palermo, Perin e l’ambizione di costruire qualcosa di importante

Il riferimento al mercato arriva al termine di un’intervista nella quale Perin ha raccontato soprattutto le ragioni del suo trasferimento in Sicilia.

Il portiere ha scelto il Palermo per ritrovare entusiasmo e contribuire al progetto di crescita della società rosanero.

«Sono venuto qui per contribuire a realizzare un sogno che si sta coltivando da anni, sarebbe fantastico per la città e per il club, oltre che per me».

Un’ambizione che accompagna il contratto firmato fino al 2029 e il desiderio di tornare in Serie A da protagonista.

Zappacosta, una battuta che accende la curiosità

Il nome di Zappacosta rappresenta quindi una suggestione emersa durante uno scambio leggero tra intervistatore e calciatore.

Non risultano, dalle dichiarazioni riportate, elementi per parlare di contatti o negoziati tra il Palermo e il giocatore.

Nell’intervista firmata da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Perin si limita a indicare un nome alternativo a quello di Dybala, senza aggiungere dettagli su possibili operazioni.

Una battuta che conferma il clima positivo con cui il portiere sta vivendo la nuova avventura rosanero.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’intervista di Pietro Scognamiglio, Perin guarda al futuro con entusiasmo, concentrato sul traguardo della promozione e sulla possibilità di contribuire alla crescita del Palermo.