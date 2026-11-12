Palermo, Perin scherza sul mercato: «Troppo facile parlare di Dybala. Vi dico Zappacosta»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo sampdoria (6) PERIN

Mattia Perin guarda al futuro del Palermo e, tra una riflessione sulla propria carriera e le ambizioni rosanero, trova spazio anche per una battuta sul mercato.

Il portiere, intervistato da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, ha risposto a una domanda sulla possibilità di convincere qualche vecchio amico a raggiungerlo in Sicilia durante la prossima estate.


Perin, il nome di Dybala e la sorpresa Zappacosta

Nel finale dell’intervista, il giornalista ha proposto a Perin una sorta di gioco: provare a indicare un calciatore che potrebbe convincere a trasferirsi al Palermo.

La risposta dell’ex Juventus è arrivata con il sorriso:

«Troppo facile finire a parlare di Dybala… Ve ne dico un altro: Davide Zappacosta».

Una dichiarazione pronunciata in tono scherzoso, che non costituisce un’indicazione di una trattativa di mercato.

Come emerge dall’intervista di Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Perin ha preferito spostare l’attenzione dal nome di Paulo Dybala, evocato nella risposta, a quello di Davide Zappacosta.

Palermo, Perin e l’ambizione di costruire qualcosa di importante

Il riferimento al mercato arriva al termine di un’intervista nella quale Perin ha raccontato soprattutto le ragioni del suo trasferimento in Sicilia.

Il portiere ha scelto il Palermo per ritrovare entusiasmo e contribuire al progetto di crescita della società rosanero.

«Sono venuto qui per contribuire a realizzare un sogno che si sta coltivando da anni, sarebbe fantastico per la città e per il club, oltre che per me».

Un’ambizione che accompagna il contratto firmato fino al 2029 e il desiderio di tornare in Serie A da protagonista.

Zappacosta, una battuta che accende la curiosità

Il nome di Zappacosta rappresenta quindi una suggestione emersa durante uno scambio leggero tra intervistatore e calciatore.

Non risultano, dalle dichiarazioni riportate, elementi per parlare di contatti o negoziati tra il Palermo e il giocatore.

Nell’intervista firmata da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Perin si limita a indicare un nome alternativo a quello di Dybala, senza aggiungere dettagli su possibili operazioni.

Una battuta che conferma il clima positivo con cui il portiere sta vivendo la nuova avventura rosanero.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’intervista di Pietro Scognamiglio, Perin guarda al futuro con entusiasmo, concentrato sul traguardo della promozione e sulla possibilità di contribuire alla crescita del Palermo.

Altre notizie

palermo carrarese 2-1 (23) perin

Perin: «Il portiere è diventato il ruolo più difficile. Ma non bisogna perdere la cultura del parare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (71) perin

Perin: «La Juventus resterà nel mio cuore. Spalletti ha le qualità per ricreare un gruppo vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (70) perin

Perin: «Palermo, tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (90) perin

Perin: «Quando ha chiamato il Palermo non ci ho pensato un secondo. Qui per realizzare un sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo mantova logo coppa italia (17) fortin

Palermo, Fortin: «Il mio futuro lo vedo rosanero, sogno di meritarmi la riconferma»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (24) schiavi perin

Giornale di Sicilia: “Perin, leader silenzioso: una certezza per il Palermo. Quattro parate decisive per il primato rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (72) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo cerca il gol con la Finlandia: Inzaghi aspetta il suo bomber”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo mantova logo coppa italia (65) strefezza palumbo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza torna parzialmente in gruppo. Palumbo recupera, per Barba serve ancora tempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (89) estevez magnani ceccaroni

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi specialista delle rimonte: 12 punti recuperati e nessuna sconfitta. Ma gli inizi di gara preoccupano”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, svolta storica in Curva Nord: tifoseria unita dal Südtirol. Inzaghi ancora a riposo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Screenshot 2026-11-12 055202

Palermo, Vasic torna in città durante la sosta. La compagna sui social: «Palermo, mi eri mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Screenshot 2026-11-12 054407

Palermo, a casa Strefezza è già Natale: albero spettacolare e foto social con la moglie

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026

Ultimissime

palermo sampdoria (6) PERIN

Palermo, Perin scherza sul mercato: «Troppo facile parlare di Dybala. Vi dico Zappacosta»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (23) perin

Perin: «Il portiere è diventato il ruolo più difficile. Ma non bisogna perdere la cultura del parare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (71) perin

Perin: «La Juventus resterà nel mio cuore. Spalletti ha le qualità per ricreare un gruppo vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (70) perin

Perin: «Palermo, tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (90) perin

Perin: «Quando ha chiamato il Palermo non ci ho pensato un secondo. Qui per realizzare un sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026