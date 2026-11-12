Il Palermo di Filippo Inzaghi ha imparato a non arrendersi mai. Anche quando le partite sembrano complicarsi, la formazione rosanero riesce a trovare le energie e le soluzioni necessarie per reagire. Una caratteristica che sta diventando il marchio di fabbrica della capolista, ancora imbattuta dopo undici giornate di Serie B. I numeri parlano chiaro: sei volte in svantaggio, tre vittorie e tre pareggi, per un totale di dodici punti conquistati dopo essere andati sotto nel punteggio.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la capacità di rimonta rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra di Inzaghi, ma mette anche in luce un aspetto sul quale il tecnico dovrà lavorare: gli approcci alle partite, non sempre all’altezza delle prestazioni successive.





Palermo, sei rimonte in undici giornate: 12 punti conquistati

Il dato più significativo riguarda la capacità dei rosanero di ribaltare situazioni inizialmente sfavorevoli.

Nelle prime undici giornate, il Palermo si è trovato sotto nel punteggio in sei occasioni, riuscendo sempre a evitare la sconfitta.

Il bilancio è di tre vittorie e tre pareggi, per un totale di dodici punti conquistati.

Un rendimento che conferma la crescita caratteriale della formazione allenata da Inzaghi.

Nella passata stagione, i rosanero avevano raccolto complessivamente tredici punti da situazioni di svantaggio. Un dato che il Palermo attuale ha già quasi eguagliato dopo appena undici partite.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non si tratta di episodi casuali, ma di una caratteristica ormai consolidata.

La squadra ha sviluppato la capacità di reagire alle difficoltà, evitando quei cali di fiducia che in passato avevano spesso compromesso il risultato delle partite.

Padova, Empoli e Vicenza: le tre vittorie in rimonta

Tre delle sei rimonte stagionali hanno permesso al Palermo di conquistare l’intera posta in palio.

La prima è arrivata alla quinta giornata, nella sfida casalinga contro il Padova.

Dopo essere passato in svantaggio, il Palermo ha ribaltato il risultato grazie a una doppietta di Dominic Vavassori, imponendosi per 2-1.

Un’altra rimonta importante è arrivata il 10 ottobre sul campo dell’Empoli.

In quell’occasione, i rosanero hanno reagito a uno svantaggio iniziale, riuscendo poi a prendere il controllo della partita nella ripresa e a conquistare il successo per 4-2.

Il terzo episodio risale al primo novembre, quando il Palermo ha superato il Vicenza per 3-1 al Renzo Barbera.

Anche in quella partita è stato determinante Vavassori, autore di una doppietta che ha contribuito a ribaltare il risultato.

Tre successi che testimoniano la capacità della squadra di non perdere lucidità quando l’avversario riesce a portarsi in vantaggio.

Avellino, Pisa e Ascoli: tutti i pareggi arrivano in rimonta

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, anche i tre pareggi conquistati dal Palermo nelle prime undici giornate presentano una caratteristica comune: sono tutti arrivati dopo una situazione di svantaggio.

Il primo risale alla trasferta contro l’Avellino, terminata 1-1.

Il secondo è arrivato sul campo del Pisa, al termine di una partita ricca di emozioni e conclusa sul 3-3.

In quell’occasione, i rosanero erano sotto 2-0 alla fine del primo tempo, prima di riuscire a ribaltare temporaneamente il risultato sul 3-2. La formazione toscana aveva poi trovato la rete del definitivo pareggio.

L’ultimo episodio è quello della trasferta di Ascoli, conclusa 1-1.

Anche al Del Duca il Palermo è stato costretto a inseguire, riuscendo però a ristabilire l’equilibrio ed evitare la prima sconfitta stagionale.

Il dato conferma una tendenza precisa: la squadra di Inzaghi riesce a restare mentalmente dentro la partita anche quando il risultato prende una direzione sfavorevole.

Palermo, il problema degli approcci: tre gare consecutive in svantaggio

La capacità di rimontare, tuttavia, presenta anche un aspetto meno positivo.

Se da una parte il Palermo dimostra carattere e determinazione, dall’altra continua a concedere troppo agli avversari nelle fasi iniziali delle partite.

Come osserva il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, nelle ultime tre gare i rosanero sono sempre stati costretti a rincorrere dopo aver subito una rete nel primo tempo.

Una tendenza che evidenzia la necessità di migliorare l’approccio agli incontri.

La squadra riesce spesso a reagire con efficacia, ma partire in svantaggio comporta un maggiore dispendio di energie e aumenta il rischio di compromettere il risultato.

Inzaghi dovrà quindi lavorare sulla concentrazione iniziale e sulla capacità di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti.

Inzaghi, una squadra imbattuta ma con margini di crescita

Il Palermo guida la classifica di Serie B con 27 punti dopo undici giornate, frutto di otto vittorie e tre pareggi.

L’imbattibilità rappresenta uno dei dati più importanti di questo avvio di stagione, ma le sei rimonte raccontano anche di una squadra che può ancora migliorare.

La capacità di reagire è diventata un punto di forza, mentre la gestione dei primi minuti resta un aspetto da perfezionare.

Alla ripresa del campionato, i rosanero saranno impegnati sul campo del Catanzaro, in una trasferta che richiederà attenzione e concentrazione.

L’obiettivo di Inzaghi sarà conservare la mentalità mostrata finora, cercando però di evitare di dover sempre inseguire gli avversari.

Perché il Palermo ha già dimostrato di saper recuperare le partite. Il prossimo passo sarà imparare a indirizzarle fin dall’inizio.