Giornale di Sicilia: “Inzaghi batte… Inzaghi, il Palermo può sognare”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a viaggiare a ritmi straordinari e i numeri delle prime undici giornate alimentano le ambizioni di promozione in Serie A. Ventisette punti conquistati, nessuna sconfitta e il miglior attacco del campionato: la formazione rosanero ha costruito un avvio superiore persino a quelli delle due stagioni in cui Superpippo aveva conquistato la promozione alla guida di Benevento e Pisa.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’allenatore sta riscrivendo non soltanto la storia recente del Palermo, ma anche i propri primati personali in Serie B. E mentre continua a ripetere che «non abbiamo ancora fatto niente», la classifica racconta di una squadra che ha già gettato basi importanti per raggiungere l’obiettivo stagionale.





Palermo, 27 punti in undici giornate: Inzaghi meglio che a Benevento e Pisa

Il confronto con le precedenti esperienze dell’allenatore è particolarmente significativo.

Nella stagione 2019/2020, alla guida del Benevento, Inzaghi aveva conquistato 24 punti nelle prime undici giornate, con una sconfitta subita contro il Pescara per 4-0.

Identico bottino nella stagione 2024/2025 con il Pisa: 24 punti dopo undici partite e una sconfitta, arrivata contro la Juve Stabia per 2-0.

Con il Palermo, invece, il tecnico ha già raggiunto quota 27 punti, senza aver mai perso.

Tre punti in più rispetto alle due precedenti partenze culminate con la promozione in Serie A.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la differenza non riguarda soltanto il rendimento numerico, ma anche la continuità mostrata dalla squadra, capace di mantenere l’imbattibilità e di imporsi come una delle principali protagoniste del campionato.

L’obiettivo degli 80 punti: ne mancano 53 in 27 partite

Alla vigilia della stagione, Inzaghi aveva indicato quota 80 punti come riferimento per conquistare la promozione.

Un traguardo ambizioso, ma che alla luce dell’attuale andamento appare alla portata dei rosanero, a condizione di mantenere continuità fino al termine del campionato.

Il Palermo ha già raccolto 27 punti e ne deve conquistare altri 53 nelle restanti 27 giornate per raggiungere l’obiettivo indicato dall’allenatore.

La media attuale è di circa 2,45 punti a partita, mentre per arrivare a quota 80 sarà sufficiente mantenere un rendimento di poco inferiore ai due punti a gara da qui alla fine.

Numeri incoraggianti, che non devono però far abbassare la guardia.

Il tecnico continua infatti a chiedere attenzione e concentrazione, consapevole che alcuni difetti emersi nelle prime undici giornate, soprattutto negli approcci alle partite, dovranno essere corretti.

Benevento a 86 punti, Pisa a 76: i precedenti che fanno sognare

Il percorso di Inzaghi in Serie B dimostra quanto la continuità sia fondamentale nella corsa alla promozione.

Con il Benevento, nella stagione 2019/2020, l’allenatore aveva chiuso il campionato con 86 punti, stabilendo il record nell’era dei tre punti.

Con il Pisa, nel 2024/2025, la promozione era invece arrivata al termine di una stagione conclusa a quota 76.

In entrambi i casi, dopo undici giornate, le squadre avevano conquistato meno punti rispetto al Palermo attuale.

Secondo l’analisi del Giornale di Sicilia firmata da Alessandro Arena, proprio la capacità di mantenere un rendimento elevato per tutta la stagione rappresenta il modello da seguire.

Il Palermo ha iniziato nel migliore dei modi, ma dovrà dimostrare di saper gestire anche i momenti di difficoltà che inevitabilmente arriveranno nel corso del torneo.

Tutte le partenze di Inzaghi in Serie B

L’attuale avvio rosanero è il migliore nella carriera di Filippo Inzaghi come allenatore nel campionato cadetto.

Ecco il confronto dei punti conquistati dopo undici giornate nelle sue esperienze in Serie B.

Stagione Squadra Punti dopo 11 giornate 2017/18 Venezia 17 2019/20 Benevento 24 2021/22 Brescia 21 2022/23 Reggina 19 2024/25 Pisa 24 2025/26 Palermo 19 2026/27 Palermo 27

Nelle esperienze con Venezia, Brescia e Reggina, così come nel precedente campionato alla guida del Palermo, le squadre di Inzaghi avevano accusato un rallentamento dopo la partenza, riuscendo comunque a raggiungere i playoff.

La stagione attuale presenta invece un rendimento iniziale nettamente superiore.

Un segnale importante per una squadra che punta a evitare le difficoltà vissute nella passata annata, quando il cammino verso la Serie A si era interrotto nella semifinale playoff contro il Catanzaro.

Inzaghi, mentalità vincente e sacrificio: l’esempio di Ascoli

Tra gli aspetti evidenziati da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia c’è anche la mentalità trasmessa da Inzaghi ai suoi giocatori.

L’allenatore prepara ogni partita con la stessa attenzione, indipendentemente dalla posizione occupata dall’avversario in classifica.

Un atteggiamento che emerge tanto durante gli allenamenti quanto nelle gare ufficiali.

Emblematico quanto accaduto nella trasferta di Ascoli, quando Superpippo ha deciso di sedersi in panchina nonostante condizioni di salute non ottimali.

Un gesto che testimonia il desiderio di restare vicino alla squadra anche in uno degli impegni più complicati della stagione.

Il Palermo ha risposto conquistando un pareggio prezioso e conservando l’imbattibilità.

Catanzaro-Palermo, Inzaghi chiede di non abbassare la guardia

Alla ripresa del campionato, i rosanero saranno impegnati sul campo del Catanzaro, proprio la squadra che nella passata stagione aveva eliminato il Palermo dai playoff.

La formazione calabrese, dopo aver raggiunto la finale degli spareggi promozione, si trova adesso all’ultimo posto in classifica.

Una situazione che potrebbe rendere la partita particolarmente insidiosa.

Inzaghi, come già accaduto alla vigilia delle sfide contro Empoli e Carrarese, chiederà ai suoi giocatori di affrontare l’impegno con la massima concentrazione.

Contro l’Empoli, il Palermo aveva dimostrato tutta la propria forza offensiva, realizzando quattro reti e concludendo 35 volte verso la porta avversaria.

Anche contro la Carrarese era arrivata una vittoria importante al Renzo Barbera, confermando l’ottimo rendimento casalingo.

Due risultati che hanno contribuito a costruire l’attuale primato.

Il Palermo ha già dimostrato di possedere qualità tecniche, personalità e profondità della rosa per competere ai massimi livelli della Serie B.

Adesso la sfida sarà mantenere lo stesso ritmo fino alla fine.

Inzaghi ha cominciato meglio rispetto alle sue precedenti stagioni culminate con la promozione. E Palermo, numeri alla mano, può davvero continuare a sognare il ritorno in Serie A.