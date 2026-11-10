Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: possesso palla e lavoro aerobico per i rosanero

Il Palermo è tornato al lavoro. Nel pomeriggio di oggi, martedì 10 novembre, la formazione rosanero ha ripreso la preparazione al Palermo CFA di Torretta, dando il via agli allenamenti durante la sosta del campionato di Serie B per gli impegni delle nazionali.

La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, per poi concentrarsi su un’esercitazione dedicata al possesso palla.





Successivamente, i rosanero hanno svolto un lavoro aerobico, completando così il programma previsto per la giornata.

La ripresa degli allenamenti rappresenta l’inizio del percorso di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Catanzaro, in programma sabato 21 novembre allo stadio Nicola Ceravolo.

Il Palermo arriva alla sosta da capolista imbattuta, con 27 punti conquistati nelle prime undici giornate, frutto di otto vittorie e tre pareggi. L’obiettivo sarà sfruttare questi giorni per preparare al meglio la trasferta calabrese e proseguire la corsa nelle zone alte della classifica.