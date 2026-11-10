Serie B, Palermo sempre più favorito per la promozione: crollano le quote di Pisa, Verona e Cremonese

Il Palermo consolida il proprio ruolo di principale favorito per la vittoria del campionato di Serie B. Dopo undici giornate, la formazione allenata da Filippo Inzaghi guida la classifica con 27 punti e trova conferme anche nelle valutazioni dei bookmaker, che hanno progressivamente ridotto le quote relative al successo finale dei rosanero.

Se alla vigilia della stagione il Palermo veniva proposto a quota 2,50, oggi le valutazioni oscillano tra 1,15 e 1,50. Un cambiamento significativo, che riflette l’ottimo avvio di campionato della squadra siciliana e il vantaggio accumulato sulle principali concorrenti.





Palermo, le quote confermano il primato in classifica

Il rendimento dei rosanero ha rafforzato le aspettative degli operatori di scommesse. Il Palermo, già considerato la squadra da battere durante l’estate, ha ulteriormente consolidato la propria posizione grazie ai risultati ottenuti nelle prime undici giornate.

La squadra di Inzaghi occupa il primo posto con 27 punti, quattro in più rispetto al Modena, attualmente secondo.

Proprio gli emiliani rappresentano la principale alternativa al Palermo nelle valutazioni dei bookmaker. La formazione di Daniele Galloppa, inizialmente proposta a quota 10, ha visto scendere la propria quotazione tra 4,25 e 4,50 dopo un avvio di stagione particolarmente positivo.

Un andamento opposto rispetto a quello di diverse formazioni considerate tra le principali candidate alla promozione alla vigilia del campionato.

Pisa, le aspettative cambiano: da quota 10 a 30

Tra le squadre che hanno perso maggiormente terreno nelle valutazioni figura il Pisa.

I nerazzurri, retrocessi dalla Serie A, erano stati inseriti durante l’estate nel gruppo delle principali pretendenti alla vittoria del campionato, con una quota iniziale di 10, identica a quella del Modena.

Dopo undici giornate, però, la situazione è cambiata sensibilmente.

Il Pisa occupa l’ottavo posto con 16 punti, a undici lunghezze dal Palermo e a sette dalla seconda posizione.

Il pareggio casalingo per 2-2 contro il Südtirol ha allungato a quattro la serie di partite senza vittorie, contribuendo a ridimensionare le aspettative.

Attualmente la quota per il successo finale dei nerazzurri si attesta intorno a 30, tre volte il valore registrato prima dell’inizio della stagione.

Verona e Cremonese, le altre favorite perdono terreno

Il cambiamento delle valutazioni riguarda anche altre due formazioni retrocesse dalla massima serie.

L’Hellas Verona, considerato in estate la principale alternativa al Palermo con una quota di 3,50, viene adesso proposto tra 12 e 20.

Ancora più evidente la variazione della Cremonese, che partiva da quota 5 e oggi viene indicata intorno a 60.

Un dato significativo, nonostante la formazione lombarda sia reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali conquistata sul campo del Vicenza con il risultato di 4-1.

Le difficoltà incontrate dalle retrocesse nella prima parte del campionato hanno quindi modificato sensibilmente gli equilibri inizialmente previsti.

Anche il Mantova, attualmente quarto in classifica, viene proposto intorno a quota 35, un valore superiore a quello del Pisa nonostante il migliore piazzamento.

Serie B, come sono cambiate le quote delle principali favorite

Squadra Quota iniziale Quota dopo 11 giornate Palermo 2,50 1,15–1,50 Modena 10 4,25–4,50 Hellas Verona 3,50 12–20 Pisa 10 Circa 30 Cremonese 5 Circa 60 Mantova Non indicata Circa 35

Le quote sono indicative e possono variare in base all’operatore e al momento della rilevazione.

Palermo davanti a tutti, ma la promozione si conquista sul campo

Il quadro che emerge dopo undici giornate è favorevole alla formazione di Inzaghi.

Il Palermo non soltanto guida la classifica, ma ha anche rafforzato la propria posizione rispetto alle aspettative estive, mentre alcune delle principali rivali hanno incontrato difficoltà superiori al previsto.

Il Modena rappresenta al momento l’inseguitrice più credibile, grazie ai 23 punti conquistati e alla continuità mostrata dalla squadra di Galloppa.

Resta comunque un campionato lungo, nel quale le gerarchie possono cambiare rapidamente. Le quote dei bookmaker fotografano le valutazioni attuali, ma non costituiscono una garanzia sull’esito della stagione.

Per il Palermo, intanto, arriva un’ulteriore conferma del proprio status di favorito: i rosanero erano considerati la squadra da battere alla vigilia e, dopo undici giornate, hanno rafforzato questa posizione.