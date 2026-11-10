Giornale di Sicilia: “Palermo, ripresa a Torretta senza Pohjanpalo e Vavassori. Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite”

Il Palermo torna al lavoro dopo la trasferta di Ascoli. La formazione rosanero riprenderà oggi gli allenamenti al Palermo CFA di Torretta, con l’obiettivo di preparare la sfida contro il Catanzaro e recuperare i calciatori attualmente indisponibili. La ripresa avverrà a ranghi ridotti, complici gli impegni con le Nazionali di alcuni giocatori.

Come riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oltre alle assenze di Joel Pohjanpalo e Dominic Vavassori, resta da chiarire la situazione di Filippo Inzaghi, alle prese nei giorni scorsi con una tonsillite che gli ha impedito di dirigere regolarmente gli allenamenti.





Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: obiettivo recuperare gli infortunati

La sosta per le Nazionali rappresenta un’occasione importante per il Palermo, che potrà lavorare sul recupero dei giocatori alle prese con problemi fisici.

La squadra riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Torretta, anche se non tutti gli elementi della rosa saranno presenti.

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo principale dello staff è recuperare gli infortunati con tempi di guarigione più brevi, così da ampliare le alternative a disposizione in vista della trasferta di Catanzaro.

La pausa consentirà inoltre di gestire le energie dopo un periodo particolarmente intenso, nel quale i rosanero hanno dovuto affrontare diversi impegni ravvicinati.

Pohjanpalo e Vavassori assenti per le Nazionali

Alla ripresa degli allenamenti mancheranno Joel Pohjanpalo e Dominic Vavassori, entrambi impegnati con le rispettive rappresentative nazionali.

L’attaccante finlandese risponderà alla convocazione della propria Nazionale, mentre Vavassori è atteso dall’Italia Under 21 allenata da Silvio Baldini.

Il giovane rosanero, tuttavia, dovrà prima superare completamente l’influenza che lo ha condizionato nei giorni scorsi.

Come evidenzia il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Alessandro Arena, Vavassori raggiungerà il gruppo azzurro soltanto dopo aver smaltito il problema influenzale.

Una situazione che sarà monitorata anche dal Palermo, considerando l’importanza assunta dal giovane attaccante nelle ultime settimane.

Palermo, Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite

L’interrogativo principale riguarda però le condizioni di Filippo Inzaghi.

L’allenatore rosanero è stato colpito da una tonsillite che, durante la scorsa settimana, gli ha impedito di dirigere gli allenamenti.

La preparazione della squadra è stata così affidata al vice Maurizio D’Angelo, che ha guidato il lavoro quotidiano sul campo.

Inzaghi ha comunque voluto essere presente in panchina allo stadio Del Duca in occasione della partita contro l’Ascoli, per rimanere vicino ai propri giocatori.

Le sue condizioni di salute lo hanno però costretto a saltare sia la conferenza stampa della vigilia sia quella successiva all’incontro.

Palermo, da valutare il ritorno di Inzaghi sul campo

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, resta quindi da verificare se Inzaghi potrà tornare a dirigere personalmente gli allenamenti già dalla ripresa odierna.

Molto dipenderà dall’evoluzione della tonsillite e dal completo recupero del tecnico.

Nel frattempo, il Palermo inizierà a preparare la trasferta contro il Catanzaro, con un gruppo temporaneamente ridotto per gli impegni internazionali.

La priorità sarà ritrovare la migliore condizione fisica possibile e recuperare uomini importanti in vista del ritorno in campo, quando la formazione rosanero sarà chiamata a difendere il primato in classifica.