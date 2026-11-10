Corriere dello Sport: “Palermo, Gardini al Social Football Summit: focus sul nuovo Barbera e sulla riqualificazione dello stadio”

Il Palermo sarà protagonista al Social Football Summit, la manifestazione dedicata all’industria del calcio e alle nuove prospettive di sviluppo del settore, in programma oggi e domani allo Juventus Stadium di Torino. A rappresentare il club rosanero sarà l’amministratore delegato Giovanni Gardini, che prenderà parte a un panel dedicato alle infrastrutture sportive e alla realizzazione dei nuovi stadi.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la partecipazione del dirigente assume particolare rilevanza alla luce del progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, attualmente al centro di un percorso amministrativo che attende ancora un passaggio fondamentale: la firma della convenzione.





Palermo, Gardini a Torino per parlare di infrastrutture e nuovi stadi

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, evidenzia la presenza del Palermo tra i club coinvolti nell’importante appuntamento torinese.

Il Social Football Summit rappresenta un’occasione di confronto tra società calcistiche, dirigenti e operatori del settore su temi come la sostenibilità economica, la gestione dei club, le infrastrutture e le opportunità di sviluppo commerciale.

Gardini parteciperà al dibattito dedicato alla costruzione e alla modernizzazione degli impianti sportivi, un argomento particolarmente attuale per il Palermo.

Il club rosanero è infatti impegnato nel percorso finalizzato alla riqualificazione del Renzo Barbera, infrastruttura strategica per il futuro della società e per le prospettive di crescita del calcio cittadino.

Stadio Barbera, si attende ancora la firma della convenzione

Il tema degli impianti sportivi si intreccia direttamente con il progetto che riguarda lo stadio di viale del Fante.

Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’iter per la riqualificazione del Barbera è ancora in attesa della firma della convenzione.

Il passaggio non è stato completato a causa di alcune verifiche tecniche e burocratiche tuttora in corso.

La sottoscrizione dell’accordo rappresenta uno degli snodi necessari per proseguire nel percorso amministrativo legato al futuro dell’impianto palermitano.

La partecipazione di Gardini al Social Football Summit offre dunque al Palermo l’opportunità di confrontarsi con altre realtà del calcio italiano sulle strategie di sviluppo delle infrastrutture e sui modelli di gestione degli stadi.

Lega Serie B, Bedin: «Vogliamo essere al centro del dibattito nazionale»

Alla manifestazione sarà presente anche la Lega Serie B, impegnata in due giornate di incontri dedicati alle prospettive del calcio italiano.

Il presidente Paolo Bedin ha sottolineato l’importanza della partecipazione della Lega all’evento.

«La nostra partecipazione conferma la volontà di posizionarci al centro del dibattito nazionale sull’evoluzione del sistema calcistico, confrontandoci con le tendenze in termini di management, sostenibilità e networking aziendale».

Il programma prevede nella mattinata odierna l’Assemblea dei club di Serie B, mentre nel pomeriggio sono in calendario due incontri nella Sala Legends Nord.

Il primo panel sarà dedicato al tema «La sfida del calcio tra spettacolo e sostenibilità».

Il secondo, intitolato «Serie B: Valori che creano valore – I territori e le opportunità per i Partner», approfondirà il rapporto tra società sportive, territori e opportunità commerciali.

Palermo, il futuro del Barbera al centro delle strategie del club

Come sottolineato dal Corriere dello Sport nell’approfondimento di Antonio La Rosa, la presenza del Palermo al Social Football Summit arriva in una fase importante per il progetto di ammodernamento dello stadio.

La questione delle infrastrutture rappresenta uno degli aspetti centrali nello sviluppo dei club professionistici, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo economico e commerciale.

Per il Palermo, il percorso di riqualificazione del Renzo Barbera resta un tema di stretta attualità, con l’attenzione rivolta al completamento delle verifiche necessarie per arrivare alla firma della convenzione.

Nel frattempo, la partecipazione di Gardini all’evento di Torino conferma l’interesse del club a prendere parte al confronto nazionale sui nuovi modelli di gestione e valorizzazione degli impianti calcistici.