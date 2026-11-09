Serie C girone C: il Barletta espugna Foggia, pari tra Picerno e Bari. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i posticipi della 13a giornata del girone C del campionato di Serie C. Grande prestazione del Barletta, che espugna Foggia vincendo per 1-0. La rete che decide l’incontro in favore dei biancorossi arriva al 28′, con Ferrante che sfrutta l’assist di Piarulli e batte Saro, regalando i tre punti ai biancorossi. Non va oltre il pari invece il Bari nella trasferta di Picerno. Dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Kanoute, i biancorossi al 69′ trovano il gol del pari con Bianchi, che sigla il definitivo 1-1. Pari anche tra Altamura e Cavese, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornta:
Altamura-Cavese 2-2 (14′ Dipinto; 25′ Orlando; 59′ Grande; 88′ Minaj)
Foggia-Barletta 0-1 (28′ Ferrante)
Picerno-Bari 1-1 (59′ Konoute; 69′ Bianchi)
LA CLASSIFICA
Potenza – 32
Bari – 23
Catania – 22
Scafatese – 21
Audace Cerignola – 20
Monopoli – 20
Inter U23 – 20
Casertana – 20
Sorrento – 20
Picerno – 19
Cavese – 16
Altamura – 16
Giugliano – 16
Salernitana – 15
Barletta – 15
Foggia – 15
Casarano – 15
Savoia – 12
Cosenza – 10
Crotone – 1