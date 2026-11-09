Serie C girone C: il Barletta espugna Foggia, pari tra Picerno e Bari. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono i posticipi della 13a giornata del girone C del campionato di Serie C. Grande prestazione del Barletta, che espugna Foggia vincendo per 1-0. La rete che decide l’incontro in favore dei biancorossi arriva al 28′, con Ferrante che sfrutta l’assist di Piarulli e batte Saro, regalando i tre punti ai biancorossi. Non va oltre il pari invece il Bari nella trasferta di Picerno. Dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Kanoute, i biancorossi al 69′ trovano il gol del pari con Bianchi, che sigla il definitivo 1-1. Pari anche tra Altamura e Cavese, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornta:

Altamura-Cavese 2-2 (14′ Dipinto; 25′ Orlando; 59′ Grande; 88′ Minaj)





Foggia-Barletta 0-1 (28′ Ferrante)

Picerno-Bari 1-1 (59′ Konoute; 69′ Bianchi)

LA CLASSIFICA

Potenza – 32

Bari – 23

Catania – 22

Scafatese – 21

Audace Cerignola – 20

Monopoli – 20

Inter U23 – 20

Casertana – 20

Sorrento – 20

Picerno – 19

Cavese – 16

Altamura – 16

Giugliano – 16

Salernitana – 15

Barletta – 15

Foggia – 15

Casarano – 15

Savoia – 12

Cosenza – 10

Crotone – 1