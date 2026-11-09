Serie C girone B: all’intervallo Pineto avanti 1-0 sulla Vis Pesaro

Va al riposo in vantaggio per 1-0 il Pineto, impegnato nel match casalingo contro la Vis Pesaro valido per la 13a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Gli ospiti iniziano forte e si rendono subito pericolosi: Konate si è sposta il pallone sul sinistro e ci prova da fuori area, con la sua conclusione che non c’entra però lo specchio della porta. Al 32′ i biancocelestia vanno a un passo dal vantaggio, con una grande conclusione dalla distanza di Ferrante che si infrange contro la traversa.





Il gol che sblocca il risultato in favore del Pineto arriva al 39′, con il rigore trasformato da Vigliotti che permette alla sua squadra di andare al riposo in vantaggio per 1-0.