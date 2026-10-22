Tuttosport: “Brescia, l’ex Palermo Corini rischia l’esonero: decisiva la sfida col Cittadella. Pronto Caserta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
pisa palermo 4-3 (10) (6) Corini

Momento delicatissimo per Eugenio Corini, ex calciatore e allenatore del Palermo, la cui panchina all’Union Brescia è sempre più in bilico. Il tecnico si gioca il proprio futuro nella sfida di sabato contro il Cittadella, una partita che potrebbe determinare le prossime scelte della società lombarda.

Come racconta Cristiano Tognoli su Tuttosport, il presidente Giuseppe Pasini ha ribadito pubblicamente la fiducia nell’allenatore, ma il confronto con il Cittadella viene considerato un passaggio fondamentale per la prosecuzione del rapporto.


Corini a rischio esonero: il Cittadella può essere decisivo

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La situazione dell’Union Brescia è diventata particolarmente complicata dopo un periodo caratterizzato da risultati inferiori alle aspettative.

Secondo quanto riferisce Cristiano Tognoli su Tuttosport, il discorso pronunciato dal presidente Pasini ieri pomeriggio nello spogliatoio, al termine dell’allenamento, rappresenterebbe di fatto un ultimo avvertimento rivolto allo staff tecnico.

La società ha cercato di responsabilizzare l’intero gruppo, ma la partita di sabato contro il Cittadella assume soprattutto un significato decisivo per Corini.

In caso di sconfitta, il rischio di un cambio in panchina diventerebbe concreto.

Pasini conferma la fiducia, ma i tifosi contestano

Il presidente dell’Union Brescia ha espresso ancora fiducia nei confronti dell’allenatore, legato alla società da un contratto fino al 30 giugno 2028.

Tuttavia, il clima attorno alla squadra è sempre più teso.

La tifoseria, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbe individuato proprio in Corini uno dei principali responsabili delle difficoltà stagionali.

La contestazione è cresciuta soprattutto dopo la finale playoff persa contro l’Ascoli nello scorso campionato e dopo l’arrivo di numerosi calciatori che avevano contribuito alla promozione della Triestina dalla Serie C.

Le aspettative erano elevate, ma il rendimento della squadra non ha finora soddisfatto l’ambiente.

Caserta in pole per l’eventuale sostituzione

La società starebbe già valutando possibili alternative nel caso in cui la situazione precipitasse.

Come evidenzia Cristiano Tognoli su Tuttosport, il nome più gettonato per sostituire Corini sarebbe quello di Fabio Caserta, seguito da Giovanni Vavassori e Vincenzo Viali.

Caserta rappresenterebbe dunque una delle principali soluzioni per un eventuale cambio di guida tecnica.

La dirigenza, però, attende la risposta della squadra sul campo prima di prendere decisioni definitive.

Union Brescia, numeri preoccupanti e contestazione

Il momento negativo è accompagnato da un dato significativo: l’Union Brescia ha conquistato soltanto una vittoria nelle ultime dieci partite.

Un rendimento che ha contribuito ad alimentare il malcontento dei tifosi, sfociato anche in una forte contestazione dopo il pareggio casalingo contro la Giana Erminio.

Come sottolinea Cristiano Tognoli su Tuttosport, l’ambiente è particolarmente preoccupato per una stagione che rischia di prendere una direzione molto diversa rispetto alle ambizioni iniziali.

La partita contro il Cittadella rappresenta quindi un’occasione fondamentale per provare a invertire la tendenza.

Brescia, emergenza anche in attacco: Crespi indisponibile

Alle difficoltà di risultati si aggiungono problemi di formazione.

Per la sfida di sabato, Corini dovrà fare a meno di Crespi, fermato da una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.

L’attaccante dovrà restare lontano dal campo per almeno un mese.

Un’assenza che complica ulteriormente la preparazione di una partita già delicatissima per il futuro dell’allenatore.

Corini, l’ex Palermo cerca una svolta

Per Eugenio Corini, protagonista in passato sia da calciatore sia da allenatore del Palermo, si avvicina dunque un appuntamento cruciale.

Il tecnico ha ancora la fiducia dichiarata della società, ma i risultati delle ultime settimane hanno aumentato la pressione.

La sfida contro il Cittadella potrebbe rappresentare un punto di svolta: una vittoria permetterebbe di allentare le tensioni, mentre un’altra battuta d’arresto rischierebbe di accelerare le valutazioni della dirigenza.

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