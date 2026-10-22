Serie A, torna il calcio in diretta gratis su DAZN: scelto il big match dell’ottava giornata

Una grande novità per gli appassionati di calcio italiano. La Serie A torna in diretta gratuita su DAZN, con una delle partite più attese dell’ottava giornata che sarà accessibile anche agli utenti senza abbonamento.

Come annunciato da Calcio e Finanza, la piattaforma ha scelto di trasmettere gratuitamente Napoli-Roma, in programma sabato 24 ottobre 2026 alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona.





Per assistere all’incontro sarà sufficiente effettuare una registrazione gratuita su DAZN, senza sottoscrivere alcun piano a pagamento.

Napoli-Roma gratis su DAZN: l’annuncio ufficiale

La sfida tra Napoli e Roma sarà il primo incontro di Serie A trasmesso gratuitamente da DAZN nella stagione 2026/27.

L’iniziativa rientra nell’accordo sui diritti televisivi che consente alla piattaforma di offrire in chiaro fino a cinque partite per stagione, sulle 380 complessivamente previste dal calendario.

Come riporta Calcio e Finanza, la scelta è ricaduta su una delle sfide più interessanti del turno, con entrambe le squadre reduci da risultati positivi in Champions League.

Il Napoli ha superato il Bodø/Glimt per 4-3, mentre la Roma ha battuto lo Slovan Bratislava per 4-0.

Due successi europei che aumentano ulteriormente l’attesa per il confronto del Maradona.

Come vedere Napoli-Roma gratuitamente: tutte le istruzioni

Per seguire la partita non sarà necessario acquistare un abbonamento.

Gli spettatori potranno accedere gratuitamente attraverso una semplice procedura:

Collegarsi al sito ufficiale di DAZN oppure aprire l’applicazione.

Individuare la sezione FreeZone Days.

Selezionare l’opzione Registrati Gratis.

Inserire il proprio indirizzo e-mail e completare la registrazione.

Accedere alla diretta di Napoli-Roma sabato 24 ottobre alle ore 18.

La partita sarà disponibile anche sulle Smart TV compatibili. In questo caso sarà possibile aprire l’app DAZN, selezionare FreeZone Days e utilizzare il QR Code mostrato sul televisore per completare la registrazione tramite smartphone.

La visione gratuita comprenderà anche il prepartita e il postpartita.

DAZN, previsto un limite di circa due milioni di utenti gratuiti

Secondo quanto evidenzia Calcio e Finanza, la piattaforma ha previsto un limite massimo di circa due milioni di utenti collegati gratuitamente in contemporanea.

Per chi possiede già un abbonamento DAZN non cambierà nulla: la partita resterà regolarmente accessibile secondo le consuete modalità.

Il precedente risale al 29 ottobre 2024, quando DAZN trasmise gratuitamente Milan-Napoli, raggiungendo circa 1,9 milioni di spettatori.

DAZN e Lega Serie A: l’obiettivo è ampliare il pubblico

Andrea Faelli, amministratore delegato di DAZN Italia, ha spiegato il significato dell’iniziativa.

«Con la prima partita di Serie A della stagione 2026/27 trasmessa in chiaro, DAZN rinnova il proprio impegno a offrire un grande appuntamento con il calcio italiano al maggior numero possibile di tifosi».

Il dirigente ha sottolineato anche l’importanza di avvicinare le nuove generazioni al campionato attraverso eventi disponibili gratuitamente.

Soddisfazione espressa anche da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

«L’obiettivo per la Serie A continua a essere quello di riuscire ad aumentare sempre l’audience delle nostre partite, per questo siamo contenti che sabato, grazie all’offerta Try & Buy di DAZN, sarà possibile vedere gratuitamente il big match Napoli-Roma, semplicemente registrandosi sulla piattaforma OTT».

Napoli-Roma, appuntamento sabato alle 18

Come sottolineato da Calcio e Finanza, la trasmissione gratuita rappresenta un’occasione per allargare il pubblico di una partita che richiama tradizionalmente grande interesse.

La Roma di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento occupando il terzo posto, a due punti dalla coppia di testa composta da Inter e Lazio, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 24 ottobre alle ore 18, con diretta esclusiva gratuita in streaming su DAZN per gli utenti registrati.