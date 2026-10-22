Palermo al lavoro verso la Carrarese: seduta di recovery a Torretta, il report

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della prossima gara casalinga contro la Carrarese. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha svolto oggi una seduta di recovery al centro sportivo di Torretta, come comunicato dal club rosanero attraverso il proprio sito ufficiale.

Dopo gli impegni sul campo, il gruppo si è concentrato sul recupero delle energie, con un programma personalizzato pensato per favorire il recupero fisico dei calciatori. Nel dettaglio, i rosanero hanno svolto lavori individuali tra palestra e fisioterapia.





Una giornata, dunque, dedicata principalmente al recupero e alla gestione delle energie in vista del prossimo appuntamento di campionato. Lo staff tecnico guidato da Inzaghi prosegue così il lavoro di avvicinamento alla sfida contro la Carrarese, con l’obiettivo di preparare al meglio il Palermo per il prossimo impegno davanti al pubblico di casa.