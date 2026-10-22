Pisa-Palermo, ancora restrizioni per i tifosi rosanero: info sui biglietti per il settore ospiti

Sono in vendita da oggi, giovedì 22 ottobre, alle ore 15:30, i biglietti per Pisa-Palermo, gara in programma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 19:00 alla Cetilar® Arena, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie BKT. Il Pisa Sporting Club ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi, specificando alcune restrizioni per i tifosi rosanero residenti nella provincia di Palermo.

Per i sostenitori ospiti sono previste precise disposizioni relative all’acquisto dei biglietti, con l’obiettivo di regolamentare l’accesso allo stadio in occasione della sfida contro la formazione toscana.

Pisa-Palermo, le restrizioni per i tifosi rosanero

Come comunicato dal Pisa Sporting Club, in base a quanto stabilito dalle Autorità competenti, i residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il Settore Ospiti e soltanto se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC.

I tifosi rosanero che intendono assistere alla partita dovranno quindi essere in possesso del requisito richiesto per poter acquistare il tagliando destinato alla Curva Sud, il settore riservato alla tifoseria ospite.

La prevendita è attiva da giovedì 22 ottobre, alle ore 15:30, attraverso il circuito TicketOne e la piattaforma online.

I prezzi dei biglietti per il Settore Ospiti

Il Pisa ha comunicato anche i prezzi dei tagliandi per la Curva Sud, destinata ai sostenitori del Palermo.

Intero: 19 euro, a cui aggiungere 4 euro di diritti di prevendita.

19 euro, a cui aggiungere 4 euro di diritti di prevendita. Under 14: 8 euro, a cui aggiungere 4 euro di diritti di prevendita.

Il costo complessivo sarà quindi di 23 euro per il biglietto intero e di 12 euro per il tagliando Under 14, comprensivi dei diritti di prevendita indicati.

Dove acquistare i biglietti

I tagliandi per il Settore Ospiti sono disponibili attraverso il circuito TicketOne e la relativa piattaforma online, nel rispetto delle limitazioni previste per i residenti nella provincia di Palermo.

Per quanto riguarda gli altri settori della Cetilar® Arena — Curva Nord, Curva Sud, Gradinata e Tribuna Inferiore e Superiore — la vendita è prevista attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita indicati dal Pisa sul territorio pisano.

Pisa-Palermo, appuntamento mercoledì 28 ottobre

La partita tra Pisa e Palermo si giocherà mercoledì 28 ottobre alle ore 19:00 e rappresenterà un nuovo impegno in trasferta per la squadra rosanero.

I tifosi interessati a seguire la formazione di Filippo Inzaghi dovranno prestare particolare attenzione alle disposizioni relative alla vendita dei biglietti. Per i residenti nella provincia di Palermo, infatti, l’acquisto sarà consentito esclusivamente nel Settore Ospiti e solo in presenza della necessaria adesione al programma di fidelizzazione del Palermo FC.