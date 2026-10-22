Dal Trapani alla Sampdoria? Antonini pensa al club blucerchiato

Nuova possibile pista per Valerio Antonini, che dopo essere stato accostato nelle scorse settimane ad altre società del panorama calcistico italiano, avrebbe messo nel mirino la Sampdoria. A riportare l’indiscrezione è TuttoMercatoWeb, con un aggiornamento firmato da Luca Bargellini e basato sulle informazioni raccolte da Alessio Alaimo.

Secondo quanto riferito da TMW, l’imprenditore romano, attuale proprietario del Trapani, avrebbe manifestato il proprio interesse nei confronti del club blucerchiato, aprendo così a un possibile nuovo scenario nel campionato di Serie B.





Antonini, dalla Serie C alla Sampdoria

Non è la prima volta che il nome di Valerio Antonini viene accostato a una società diversa da quelle attualmente sotto la sua gestione. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, l’imprenditore era stato avvicinato al Cesena in Serie B, mentre a settembre era emersa la pista Sambenedettese e, successivamente, quella del Campobasso, entrambe realtà militanti in Serie C.

Adesso, invece, l’attenzione si sarebbe spostata sulla Sampdoria, una società dal grande blasone e con una storia importante nel calcio italiano.

Da capire la posizione della proprietà blucerchiata

L’interesse attribuito ad Antonini rappresenterebbe, al momento, un’ipotesi da approfondire. Resta infatti da capire se l’attuale proprietà della Sampdoria sarà disposta ad aprire un confronto e se esistano le condizioni per trasformare questa manifestazione d’interesse in un’operazione concreta.

La situazione resta dunque da seguire, in attesa di eventuali sviluppi. L’indiscrezione rilanciata da TMW, con Alessio Alaimo come fonte, aggiunge un nuovo capitolo alle voci sul futuro societario della Sampdoria, con Valerio Antonini che potrebbe guardare ancora una volta al campionato cadetto per una possibile nuova avventura imprenditoriale nel calcio.