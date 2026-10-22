Catania FC, aggiudicato all’asta lo storico logo del Calcio Catania: offerta da 250 mila euro

La società etnea è riuscita a prevalere sulla concorrenza grazie all’offerta decisiva, assicurandosi così il logo legato alla storia del club fondato nel 1946 e identificato dalla matricola federale 11.700.

Un marchio legato alla storia rossazzurra

L’aggiudicazione riguarda uno dei simboli storici del calcio catanese, caratterizzato dalla presenza dell’elefantino e dallo scudetto rossazzurro. Il marchio rappresenta un elemento importante dell’identità sportiva cittadina e richiama una lunga tradizione calcistica.

La procedura si è conclusa dopo una fase competitiva caratterizzata da numerosi rilanci tra il Catania FC e la Revolution Group, con l’importo finale che ha raggiunto quota 250 mila euro.

Il possibile ritorno nell’orbita del club

Con l’aggiudicazione, lo storico logo si prepara a tornare nell’orbita del Catania FC. L’operazione assume un valore sia economico sia simbolico, perché consente alla società attuale di acquisire un marchio strettamente legato alla storia del calcio rossazzurro. L’esito dell’asta segna così un nuovo passaggio nella vicenda dello storico simbolo del Calcio Catania, ora aggiudicato al club etneo.