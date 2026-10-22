Empoli, Andreoletti avverte: «Il Vicenza di neopromosso ha solo la categoria. Suderemo sette camicie»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Alla vigilia della sfida contro il Vicenza, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B, l’allenatore dell’Empoli Matteo Andreoletti ha presentato la partita, sottolineando le difficoltà dell’impegno e la necessità di tornare alla vittoria.

Il tecnico azzurro ha evidenziato il valore dell’avversario, mettendo in guardia la propria squadra: «Abbiamo voglia di tornare a vincere, la vittoria manca da troppo tempo, ma siamo consapevoli di avere davanti un avversario esperto, che di neopromosso ha solo la categoria. Dovremo sudare le cosiddette sette camicie per portare a casa i tre punti».


Andreoletti: «Mi aspetto qualcosa in più con la palla»

L’allenatore ha poi analizzato l’atteggiamento mostrato dalla squadra nell’ultima partita contro l’Ascoli, indicando la prestazione come una base da cui ripartire.

«Ad Ascoli ho visto un atteggiamento importante, questo deve essere le fondamenta su cui costruire la nostra stagione, ma ovviamente la mia ambizione è vedere una squadra che migliora di giorno in giorno», ha spiegato Andreoletti, aggiungendo di aspettarsi progressi anche nella gestione del pallone.

Il tecnico ha inoltre ribadito la fiducia nei suoi giocatori, sottolineando come l’impegno e la disponibilità del gruppo rappresentino aspetti fondamentali per affrontare il campionato.

Le condizioni della rosa: Yepes resta in dubbio

Sul fronte dell’infermeria, Andreoletti ha fatto il punto sulla situazione dei disponibili in vista della gara con il Vicenza. La speranza è quella di poter contare su quasi tutta la rosa, anche considerando il calendario con tre partite ravvicinate.

Resta da valutare la situazione di Yepes, alle prese con una distorsione alla caviglia. Buone notizie, invece, per Romagnoli, Distefano e Monaco, che sono stati recuperati.

«Ci sono tutte le condizioni per avere una squadra che dà soluzioni non solo nell’undici ma anche nei cambi. È una rosa che ci permette di fare valutazioni molto ampie», ha dichiarato l’allenatore.

«Mi sto innamorando di questa squadra»

In chiusura, Andreoletti ha espresso apprezzamento per il gruppo a sua disposizione, evidenziando il rapporto costruito con i giocatori e la soddisfazione nel lavoro quotidiano.

«È una squadra che è un piacere allenare, è spettacolare, qui ho ragazzi di alto valore tecnico e umano: sto proprio riscoprendo il piacere di fare l’allenatore. È bello vivere il campo ma anche il fuori campo. Mi sto innamorando di questa squadra, la sento già mia».

Parole che confermano la fiducia del tecnico nell’Empoli, chiamato ora a tradurre le sensazioni positive in risultati, a partire dalla sfida contro un Vicenza che Andreoletti considera un avversario tutt’altro che semplice da affrontare.

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