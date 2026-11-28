Intervistato ai microfoni di “VeraTV”, l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato del suo interesse per l’acquisto della Sambenedettese, dopo esser stato respinto dagli attuali proprietari del club, i fratelli Massi.

«Io sarei arrivato alla Samb per aiutare, ma mi è stato impedito – ha spiegato Ferrero -. Nessuno mi ha mai sbattuto la porta in faccia. Questa è una splendida tifoseria che merita di meglio rispetto a quel che sta vivendo in questi anni».

Con Ferrero fuori dai giochi, adesso il testa a testa per l’acquisizione del club sarà tra la cordata guidata da Sandro Pochesci e quella capeggiata da Luca Gallo.



