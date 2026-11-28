Ferrero sull’interesse per la Sambenedettese: «Sarei andato per aiutare, ma mi è stato impedito»
Intervistato ai microfoni di “VeraTV”, l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato del suo interesse per l’acquisto della Sambenedettese, dopo esser stato respinto dagli attuali proprietari del club, i fratelli Massi.
«Io sarei arrivato alla Samb per aiutare, ma mi è stato impedito – ha spiegato Ferrero -. Nessuno mi ha mai sbattuto la porta in faccia. Questa è una splendida tifoseria che merita di meglio rispetto a quel che sta vivendo in questi anni».
Con Ferrero fuori dai giochi, adesso il testa a testa per l’acquisizione del club sarà tra la cordata guidata da Sandro Pochesci e quella capeggiata da Luca Gallo.