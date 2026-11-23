La scelta di Manolo Portanova di indossare la fascia rossa contro la violenza sulle donne durante Forlì-Reggiana riaccende le polemiche attorno al centrocampista granata. Il calciatore, 26 anni, capitano della formazione allenata da Attilio Tesser, è stato condannato in primo e secondo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e lesioni. La sentenza non è ancora definitiva, essendo pendente il giudizio della Cassazione.

A ricostruire la vicenda è Francesco Pietrella sulla Gazzetta dello Sport, che riporta anche le parole della giovane donna coinvolta nel procedimento giudiziario, intervistata dal Resto del Carlino. Dichiarazioni particolarmente dure nei confronti della scelta di affidare al calciatore un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Portanova capitano con la fascia rossa: la polemica

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre, tutti i capitani delle squadre di Serie C hanno indossato una fascia rossa durante le partite del turno disputato nel fine settimana.





Tra loro anche Manolo Portanova, sceso in campo con la Reggiana nella sfida contro il Forlì.

Come evidenzia Francesco Pietrella sulla Gazzetta dello Sport, la presenza del centrocampista con il simbolo antiviolenza ha suscitato forti reazioni, considerando la vicenda giudiziaria che lo riguarda.

Portanova è stato condannato in primo grado il 6 dicembre 2022. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la pena di sei anni nel 2026. Il calciatore, che ha sempre sostenuto la propria innocenza, è attualmente in attesa del terzo e ultimo grado di giudizio.

Sul piano sportivo continua a essere un punto di riferimento della Reggiana: in questa stagione ha realizzato sette reti in sedici presenze.

La giovane donna: «È una ferita che torna a sanguinare»

Particolarmente significativa la testimonianza della giovane donna che ha denunciato la violenza, la cui identità è rimasta riservata per tutelarne la privacy.

Intervistata dal Resto del Carlino, ha espresso tutto il proprio dolore per la scelta di far indossare a Portanova la fascia contro la violenza sulle donne.

«Veder giocare con un simbolo simile chi è già stato dichiarato colpevole in primo e in secondo grado non è solo una contraddizione. È una ferita che torna a sanguinare, una beffa atroce, un male indicibile. Un dolore silenzioso e devastante che mi toglie il respiro. La mia vita si è fermata. Dopo ciò che mi è stato fatto, ho attraversato il buio del disturbo da stress post traumatico, gli attacchi di panico, la depressione e un’ansia che ha paralizzato ogni giorno della mia vita».

Le parole della donna, riprese nell’articolo di Francesco Pietrella sulla Gazzetta dello Sport, riportano l’attenzione sulle conseguenze personali della vicenda e sul significato simbolico dell’iniziativa promossa in occasione del 25 novembre.

Le associazioni contro la Reggiana: «Lui e la Reggiana sono impresentabili»

La Reggiana ha scelto di non modificare la propria fascia di capitano, confermando Portanova anche nella partita contro il Forlì.

Una decisione che si inserisce nella posizione mantenuta dalla società fin dall’arrivo del calciatore nel 2023. Il club ha continuato a sostenerlo, così come una parte della tifoseria organizzata.

Non sono però mancate contestazioni, comprese alcune rinunce agli abbonamenti da parte dei sostenitori.

Tra le associazioni che hanno criticato la posizione della Reggiana figura Nondasola, impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne.

La vicepresidente Serena Corsi ha definito la situazione «vergognosa», aggiungendo: «Lui e la Reggiana sono impresentabili».

Le associazioni chiedono da tempo un passo indietro da parte della società, contestando la scelta di mantenere il giocatore in un ruolo così rappresentativo.

La vicenda giudiziaria e la posizione di Portanova

I fatti contestati risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, a Siena. Secondo la ricostruzione giudiziaria, una studentessa allora ventunenne sarebbe stata vittima di una violenza sessuale di gruppo.

Portanova venne coinvolto nel procedimento insieme ad altre persone. Il 6 dicembre 2022 arrivò la condanna in primo grado, successivamente confermata in appello nel 2026.

La vicenda è ora in attesa del pronunciamento della Cassazione.

Come ricorda Francesco Pietrella sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha sempre respinto le accuse, ribadendo la propria innocenza anche dopo la sentenza d’appello.

In quell’occasione aveva definito quanto stava vivendo «era assurdo», dichiarando:

«Andrò avanti all’infinito – ribadì -, non posso perdere la mia carriera. Sono un ragazzo buono, portare le prove della mia innocenza non basta. Non è stata fatta giustizia, continuerò a lottare fino alla fine».

La scelta della Reggiana di confermarlo capitano, anche nella giornata dedicata al contrasto della violenza sulle donne, ha dunque riaperto una discussione che accompagna il calciatore fin dal suo arrivo in Emilia.