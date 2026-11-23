Il Palermo deve archiviare rapidamente la sconfitta di Catanzaro e ritrovare le certezze costruite nelle prime undici giornate di campionato. Il primo ko stagionale ha messo in evidenza alcune criticità già emerse nelle precedenti partite, ma che finora erano state compensate dalla compattezza della squadra e dalle qualità individuali dei rosanero.

Come evidenzia Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, sono diversi gli aspetti sui quali Filippo Inzaghi dovrà intervenire in vista della sfida contro il Südtirol: dalla fragilità difensiva agli approcci sbagliati, passando per l’emergenza infortuni e le occasioni non sfruttate da alcuni giocatori.

La classifica continua a offrire garanzie, con l’Ascoli terzo distante sei punti e il Mantova quarto a otto lunghezze, ma il Palermo non può permettersi di sottovalutare i segnali arrivati dal Ceravolo.





Difesa Palermo, sedici gol subiti in dodici partite

Il primo problema riguarda la tenuta difensiva. Il Palermo ha incassato 16 reti nelle prime 12 giornate, otto delle quali nelle ultime quattro partite.

Un dato che, secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, rappresenta un campanello d’allarme per una squadra che punta a mantenere le prime posizioni della classifica.

Il nuovo assetto tattico adottato da Inzaghi ha reso il Palermo più offensivo, ma anche maggiormente esposto alle iniziative avversarie.

A Catanzaro, dopo il pareggio firmato da Vavassori, l’attacco rosanero non è riuscito a trovare altre soluzioni, mentre la difesa ha continuato a concedere occasioni.

Si tratta della seconda partita in poche settimane nella quale il Palermo ha subito tre reti, dopo il 2-2 di Pisa. In quella circostanza la squadra era riuscita a reagire e a recuperare lo svantaggio, mentre al Ceravolo è arrivata la prima sconfitta.

Contro il Südtirol sarà quindi fondamentale ritrovare solidità, perché una stagione di vertice richiede inevitabilmente maggiore equilibrio nella fase difensiva.

Palermo, sette volte in svantaggio e quattro partenze difficili consecutive

Un’altra criticità riguarda l’approccio alle partite.

Il Palermo ha subito il primo gol degli avversari in sette delle dodici gare disputate. Inoltre, nelle ultime quattro partite ha sempre incassato una rete entro la prima mezz’ora.

Numeri che confermano una difficoltà ormai ricorrente.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Alessandro Arena, gli avversari tendono ad affrontare i rosanero con grande aggressività nei minuti iniziali, approfittando di un ritmo spesso troppo basso da parte della formazione di Inzaghi.

Un’inversione di tendenza rispetto all’inizio della stagione, quando le partenze particolarmente intense rappresentavano uno dei principali punti di forza del Palermo.

Le rimonte hanno consentito più volte di evitare risultati negativi, ma la sconfitta di Catanzaro ha dimostrato che non sempre è possibile recuperare una partita iniziata in salita.

Emergenza infortuni: Strefezza pronto, Palumbo ancora fuori

Alle difficoltà tattiche si aggiunge una rosa sempre più ridotta.

Gli stop di Bozzolan ed Estevez, fermati da problemi di sovraccarico muscolare durante la rifinitura, hanno ulteriormente limitato le possibilità di scelta di Inzaghi.

A Catanzaro il tecnico ha avuto a disposizione appena sei giocatori di movimento in panchina, tra i quali il giovane Bertolino, classe 2009.

Tra oggi e domani mattina sarà presa una decisione sull’eventuale reinserimento di Strefezza nella lista over al posto di Mazzitelli.

Il numero 7 è pronto a tornare a disposizione e potrebbe offrire nuove soluzioni sulle corsie esterne, anche se dovrà recuperare il ritmo partita.

Restano da valutare anche le condizioni di Bozzolan ed Estevez in vista del Südtirol.

Più lunghi, invece, i tempi di recupero degli altri indisponibili. Per Palumbo servirà ancora pazienza, mentre il rientro di Barba è previsto a dicembre. Per Pierozzi, Bani e Joronen, secondo quanto riportato dal quotidiano, bisognerà attendere il 2027.

Mazzitelli e Gabrielloni, le occasioni non sfruttate a Catanzaro

Nell’analisi del Giornale di Sicilia firmata da Alessandro Arena trovano spazio anche le scelte iniziali di Inzaghi nella trasferta calabrese.

Il tecnico aveva deciso di concedere un turno di riposo a Segre e Pohjanpalo, affidandosi a Mazzitelli a centrocampo e Gabrielloni in attacco.

Due opportunità che non hanno prodotto i risultati sperati.

Mazzitelli è apparso nervoso in diverse circostanze e ha sprecato una buona occasione sugli sviluppi di una palla inattiva. La sua partita si è conclusa già all’intervallo, quando Inzaghi ha deciso di sostituirlo.

Gabrielloni, invece, ha mostrato grande impegno e spirito di sacrificio, ma ha faticato a liberarsi dalla marcatura dei difensori del Catanzaro.

L’attaccante non è riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Pigliacelli e nemmeno a creare spazi utili per gli inserimenti dei compagni.

Per entrambi si è trattato di un’occasione importante non sfruttata, anche considerando la concorrenza nei rispettivi reparti.

Contro il Südtirol serve una reazione immediata

Il Palermo conserva un vantaggio significativo sulle inseguitrici, ma la sconfitta di Catanzaro impone una risposta immediata.

Inzaghi dovrà intervenire soprattutto sulla solidità difensiva e sull’atteggiamento nei minuti iniziali, cercando contemporaneamente di gestire una situazione complicata sul fronte degli indisponibili.

La sfida contro il Südtirol rappresenta così un appuntamento importante per dimostrare che il primo passo falso stagionale non ha intaccato le ambizioni della squadra rosanero.