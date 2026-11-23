Corriere dello Sport: “Palermo, ancora fuori Palumbo e Strefezza?”
Il Palermo si prepara alla sfida casalinga contro il Südtirol con diverse difficoltà legate agli infortuni. Filippo Inzaghi dovrà ancora fare i conti con una rosa ridotta, che limita sensibilmente le possibilità di turnover in vista del prossimo impegno di campionato.
Come riportato da Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, la situazione degli indisponibili continua a condizionare le scelte dell’allenatore rosanero, chiamato a trovare nuove soluzioni dopo la sconfitta di Catanzaro.
Palermo, dubbi su Palumbo. Pesano anche le assenze di Estevez e Bozzolan
Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nella giornata di oggi si cercherà di capire se sarà possibile recuperare almeno Palumbo per la partita contro il Südtirol.
Le possibilità di rivedere il centrocampista a disposizione restano però incerte, con diversi dubbi sulle sue condizioni.
A complicare ulteriormente la situazione sono gli infortuni di Estevez e Bozzolan, due assenze inattese che riducono le alternative a disposizione di Inzaghi.
Il tecnico avrebbe avuto bisogno del contributo di entrambi, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati.
Mazzitelli resta in lista, Strefezza potrebbe rientrare contro il Benevento
La situazione degli indisponibili ha conseguenze anche sulla gestione della lista dei calciatori.
Come riferisce il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Paolo Vannini, Mazzitelli rimane per il momento in lista, mentre per Strefezza si prospetta la possibilità di un rientro già sabato nella sfida contro il Benevento.
Un’eventualità che potrebbe consentire a Inzaghi di recuperare un’importante alternativa offensiva.
La situazione resta comunque legata all’evoluzione delle condizioni fisiche dei giocatori, con il Palermo costretto a gestire attentamente le risorse disponibili.
Pohjanpalo torna dal primo minuto: manca il gol da sei giornate
Una delle certezze in vista della partita contro il Südtirol riguarda l’attacco.
Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, anticipa il ritorno di Joel Pohjanpalo nella formazione titolare.
L’attaccante finlandese era stato inizialmente risparmiato nella trasferta di Catanzaro, entrando soltanto dopo circa un’ora di gioco.
Contro il Südtirol dovrebbe invece partire dal primo minuto, con l’obiettivo di ritrovare una rete che gli manca da sei giornate di campionato.
Il ritorno del centravanti nell’undici iniziale rappresenta dunque una delle principali novità attese per il Palermo, chiamato a reagire immediatamente alla prima sconfitta stagionale.
Inzaghi dovrà cercare di ritrovare la vittoria pur disponendo di poche alternative per modificare la squadra nel corso della partita.