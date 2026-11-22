Il Catanzaro sorprende la capolista Palermo e conquista una vittoria che potrebbe rappresentare la svolta della propria stagione. Al Nicola Ceravolo finisce 3-1 per la formazione di Michele Mignani, trascinata dalle reti di Giovane, Pecorino e Mosti. Ai rosanero non basta il momentaneo pareggio di Vavassori.

Come racconta la Gazzetta del Sud, i calabresi riescono a interrompere l’imbattibilità della squadra di Filippo Inzaghi, conquistando il primo successo della gestione Mignani. Un risultato particolarmente importante per una formazione ancora ultima in classifica, ma capace di mettere in difficoltà la prima della classe.

Catanzaro, ancora una vittoria contro il Palermo

La Gazzetta del Sud sottolinea come il Catanzaro, nonostante una situazione di classifica complicata, sia riuscito ancora una volta a superare il Palermo.





Un successo che richiama quanto accaduto nella scorsa stagione, quando i giallorossi avevano già battuto i rosanero in campionato.

Il quotidiano evidenzia soprattutto il possibile valore psicologico della vittoria: i tre punti non cancellano le difficoltà di classifica, ma possono restituire fiducia ed entusiasmo a una squadra alla ricerca di continuità.

Dall’altra parte, il Palermo arrivava in Calabria da capolista imbattuta, pur dovendo fare i conti con numerose assenze.

Giovane colpisce dopo otto minuti, Palermo costretto a inseguire

La partita si accende immediatamente.

Il Palermo prova a prendere il controllo del possesso, ma il Catanzaro risponde sfruttando soprattutto le corsie esterne.

Dorval è particolarmente attivo sulla sinistra e riesce a creare difficoltà a Cassandro nell’uno contro uno.

Proprio da una sua iniziativa nasce il vantaggio giallorosso. All’8′ Dorval serve Giovane, che trova spazio all’interno dell’area di rigore e supera Perin con una conclusione di sinistro.

L’ex centrocampista rosanero non esulta, ma il gol conferma la determinazione della squadra di Mignani.

Come evidenzia la Gazzetta del Sud, il Catanzaro dimostra fin dai primi minuti di non voler recitare il ruolo di semplice comparsa contro la capolista.

Vavassori firma il pareggio, ma il Palermo non completa la rimonta

Il Palermo reagisce allo svantaggio e cerca di riportare la partita in equilibrio.

Per la settima volta in campionato i rosanero si ritrovano costretti a inseguire, riuscendo anche in questa occasione a trovare il pareggio.

Al 38′ Hernani lascia partire una conclusione dalla distanza, respinta da Pigliacelli. Johnsen anticipa Frosinini e prova il tiro, deviato da Antonini. Il pallone arriva a Vavassori, che realizza l’1-1.

Per l’attaccante rosanero è il settimo gol stagionale.

Fino a quel momento il Palermo aveva mantenuto il controllo del gioco con il suo 4-2-3-1, affidandosi a Gabrielloni come riferimento offensivo.

Le occasioni più significative erano però arrivate soprattutto da Vavassori, protagonista di una conclusione respinta in calcio d’angolo da Antonini e di un colpo di testa.

Il pareggio sembra poter cambiare l’andamento della sfida, ma nella ripresa è il Catanzaro a mostrare maggiore determinazione.

Pecorino riporta avanti il Catanzaro: decisivo ancora Dorval

Nella seconda frazione la squadra di Mignani alza il baricentro e aumenta la pressione offensiva.

Dorval continua a spingere sulla sinistra, supportato da Giovane, mentre Petriccione trova maggiore spazio nella gestione del gioco.

Anche Candela, sulla corsia opposta, partecipa con più frequenza alla manovra rispetto al primo tempo.

Il Palermo prova comunque a rendersi pericoloso, soprattutto con Hernani. Il brasiliano impegna Pigliacelli con una conclusione al 15′ e successivamente, servito da Johnsen, manda il pallone sopra la traversa.

Nel momento decisivo, però, sono i calabresi a dimostrare maggiore reattività.

Frosinini mette un pallone in area, Dorval lo rimette al centro e Giovane trova la conclusione. Perin compie un intervento straordinario, ma sulla respinta arriva Pecorino, che realizza il 2-1.

La Gazzetta del Sud evidenzia come la maggiore prontezza dei giocatori giallorossi abbia fatto la differenza nell’azione del nuovo vantaggio.

Mosti chiude la partita, decisivi i cambi di Mignani

Dopo il secondo gol, il Catanzaro continua a cercare la rete della sicurezza.

Mignani aveva già inserito Koffi e Ruggero al posto di Iemmello e Candela, mentre Inzaghi aveva provato a dare maggiore peso all’attacco mandando in campo Pohjanpalo.

Nel finale sono proprio le sostituzioni della formazione calabrese a risultare determinanti.

Petriccione recupera il pallone e avvia un rapido contropiede. La manovra si sviluppa attraverso una combinazione tra Koffi e Tchaouna, prima della conclusione vincente di Mosti.

Il 3-1 scatena l’entusiasmo del Ceravolo e certifica il successo del Catanzaro.

Palermo, prima sconfitta stagionale. Il Catanzaro cerca la svolta

Nell’analisi della Gazzetta del Sud, la vittoria assume un significato particolare per il Catanzaro, che riesce a battere una squadra fino a quel momento imbattuta e saldamente al comando della classifica.

Il successo non modifica immediatamente la difficile situazione dei giallorossi, ma rappresenta un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione.

Per il Palermo, invece, arriva la prima battuta d’arresto dopo undici risultati utili consecutivi.

La squadra di Inzaghi resta in testa al campionato, ma dovrà ritrovare rapidamente la solidità e la continuità mostrate nelle precedenti giornate.