Il Südtirol si prepara ad affrontare il Palermo allo stadio Renzo Barbera, nella sfida in programma domani. La formazione altoatesina arriva all’appuntamento dopo il successo contro la Cremonese, mentre i rosanero di Filippo Inzaghi sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, maturata sul campo del Catanzaro.

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, il presidente del Südtirol Gerhard Comper ha analizzato la sfida contro la capolista, soffermandosi anche su Pohjanpalo, Vavassori, Vasic e sugli obiettivi stagionali del club altoatesino.

«La vittoria contro la Cremonese, che era reduce da tre vittorie consecutive, ci regala un vantaggio in vista della sfida contro il Palermo. Arriveremo in casa dei rosanero con maggiore fiducia, senza dimenticare chiaramente il grande valore del nostro avversario che sono convinto saprà reagire alla sconfitta di Catanzaro».





La Cremonese recrimina per alcune scelte arbitrali. Pensa che questo aspetto possa minare la legittimità della vostra vittoria?

«La vittoria contro la Cremonese è stata a mio avviso meritata. Le decisioni rettificate dal Var erano episodi a nostro favore. A mio avviso dunque non abbiamo rubato niente».

Troverete un Palermo ferito dopo la prima sconfitta in campionato. Avrebbe preferito incrociare i rosanero in altre circostanze?

«Questo aspetto non mi preoccupa, anzi penso sarebbe stato peggio se avessimo trovato un Palermo reso tranquillo dai risultati centrati. Proveranno a trovare subito il riscatto e senza dubbio sarà dura resistere nel loro stadio. Noi proveremo a giocarci le nostre carte».

Prima Brunori poi Giovane. Il Palermo è stato di recente punito dagli ex. Confida nel rientro dalla squalifica di Vasic?

«Io confido sempre in Vasic. Contro il Pisa si è reso protagonista di una grande prestazione, impreziosita da due reti. Sono convinto che farà vedere il suo valore anche contro il Palermo».

Arrivate alla sfida di domani in zona play-off. Può essere un’indicazione anche in ottica obiettivo stagionale?

«No. Per noi l’obiettivo stagionale resta la salvezza. Ben venga ciò che arriverà dopo. Noi dobbiamo centrare la permanenza nella categoria il prima possibile. Non voglio vivere quanto accaduto la scorsa stagione, passando dai play-out. Sono sensazioni delle quali posso e voglio fare a meno».

Crede alla crisi di Pohjanpalo?

«Pohjanpalo in questo momento sembra fare meno paura. Condivido quanto detto dal Presidente del Catanzaro qualche giorno fa, quando ha sottolineato che questo Palermo per valore dell’organico è come se avesse due squadre. Mi ha stupito la grande crescita di Vavassori che sta disputando un grande campionato. Ammetto con onestà che avremmo voluto averlo con noi per questa stagione».

È pronto a investire nel mercato di gennaio nel caso in cui il suo Südtirol dovesse trovarsi ancora in zona play-off?

«Possiamo pensare a tutto ma adesso dobbiamo restare con i piedi per terra e pensare alla salvezza. Abbiamo un direttore sportivo giovane ma intraprendente. Vedremo come si metteranno le cose».

Firmerebbe per il pari contro il Palermo?

«Assolutamente. Firmerei sempre per un pareggio in casa del Palermo».

Il Palermo in questo campionato ha dimostrato di avere un problema nelle fasi iniziali del match. Proverete a partire forte domani?

«Noi cercheremo di fare la nostra partita. Il nostro mister sa che affrontiamo un Palermo molto forte e confido nel fatto che saprà impostare la squadra nel migliore dei modi. L’obiettivo resta quello di fare il nostro gioco».