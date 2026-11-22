Si chiude sul risultato di 1-2 il primo tempo della sfida tra Atalanta e Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu vanno avanti di due reti grazie alla doppietta di Francesco Pio Esposito, ma i bergamaschi riescono ad accorciare le distanze con Eljif Elmas.

L’Inter parte forte e all’11’ sfiora il vantaggio proprio con Pio Esposito, che di testa manda il pallone di poco a lato. Il gol arriva al 16′, quando l’attaccante nerazzurro sfrutta un pallone vagante e batte Sportiello con una conclusione rasoterra. La formazione di Chivu continua a spingere e al 32′ il portiere atalantino si rende protagonista di due interventi decisivi su Thuram ed Esposito.

Sul successivo calcio d’angolo, al 33′, è ancora Pio Esposito a trovare la via della rete, firmando la doppietta personale con un preciso colpo di testa su assist di Federico Dimarco. Nello stesso minuto Chivu è costretto a sostituire l’infortunato Calhanoglu, inserendo Sucic.





La reazione dell’Atalanta non tarda ad arrivare: al 35′ Elmas approfitta di un pallone vagante in area e supera Josep Martinez, riportando i padroni di casa in partita. Nel finale di frazione l’Inter prova nuovamente a rendersi pericolosa, ma la difesa bergamasca riesce a respingere gli ultimi tentativi. Si va così al riposo con l’Inter avanti 2-1, grazie alla doppietta di uno scatenato Pio Esposito.