L’Avellino cala il poker e conquista una vittoria in rimonta contro il Mantova. Al termine di una gara ricca di emozioni, i biancoverdi si impongono per 4-1, dopo essere andati inizialmente sotto per effetto della rete di Ilie, che porta in vantaggio gli ospiti. La reazione degli irpini è però immediata: ci pensa Cheddira, con una splendida doppietta nel primo tempo, a ribaltare il risultato. Nel finale, Pandolfi al 90’ e Moruzzi al 90’+4’ completano il poker e mettono definitivamente in cassaforte i tre punti. Di seguito gli highlights del match:

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