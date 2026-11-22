Serie C girone A: l’Albinoleffe ne fa 6 al Desenzano, pari tra Dolomiti Bellunesi e Carpi. La classifica aggiornata
Si concludono i match del pomeriggio del girone C del campionato di Serie C. Arriva una larga vittoria per l’Albinoleffe, che si impone per 6-1 in casa del Desenzano. I biancocelesti aprono le danze con la rete di Desogus, ma il pareggio dei padroni di casa arriva subito con il rigore trasformato da Santini. Nel finale di tempo i lombardi si riportano avanti con Faggi, andando al riposo in vantaggio. Nella ripresa l’Albinoleffe dilaga, portandosi sul definitivo 6-1 grazie ai gol di Simonelli, Stanzani e la doppietta di Sali.
Termina in parità invece il match tra Dolomiti Bellunesi e Carpi. I padroni di casa sbloccano subito l’incontro con la rete di Beltaief, ma nel finale arriva il pareggio degli emiliani con il rigore trasformato da Casarini. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Brescia – 34
Trento – 33
Cittadella – 32
Ospitaletto – 25
Treviso – 25
Arzignano – 24
Lecco – 21
Alcione Milano – 21
AlbinoLeffe – 20
Pergolettese – 18
Pro Vercelli – 18
Juventus U23 – 17
Lumezzane – 16
Novara – 15
Carpi – 15
Desenzano – 14
Giana Erminio – 13
Renate – 12
Folgore Caratese – 12