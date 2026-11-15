Catania, altra delusione in trasferta: la Salernitana vince 1-0 con Achik

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
Salernitana-Catania foto

Il Catania torna a mani vuote dalla trasferta di Salerno. Allo stadio Arechi, la Salernitana si impone per 1-0 grazie a una rete di Achik al 12′ della ripresa, infliggendo alla formazione allenata da Emilio Longo un’altra sconfitta lontano dal Massimino. Dopo un primo tempo equilibrato, i granata prendono il controllo della partita e trovano il gol decisivo. Poco incisiva la reazione degli etnei, che non riescono a ristabilire la parità.

Primo tempo, Catania propositivo ma la Salernitana cresce

La formazione rossazzurra parte con un buon atteggiamento, cercando di gestire il possesso e sviluppare la manovra sulle corsie esterne.


Longo sceglie il 3-4-2-1 con Coda riferimento avanzato, sostenuto da Cicerelli e Cavuoti. Dall’altra parte, Vito Di Bari si affida al 4-2-3-1, con D’Ursi terminale offensivo e Achik sulla trequarti.

Il primo tentativo arriva al 3′, quando Cavuoti conclude senza trovare la porta. Al 10′ ci prova Coda dalla distanza, ma Galeotti controlla senza difficoltà.

Al 15′ è Quaini a impegnare il portiere granata con un tiro da fuori area, deviato in calcio d’angolo.

Con il passare dei minuti la Salernitana guadagna terreno e comincia a creare occasioni.

Al 27′ Dini anticipa Achik, evitando una situazione pericolosa. Lo stesso giocatore marocchino si rende protagonista di altre due iniziative tra il 36′ e il 37′, trovando prima una conclusione imprecisa e poi la risposta del portiere rossazzurro.

Il Catania replica al 40′ con Cavuoti, che raccoglie un suggerimento di Cicerelli e manda il pallone di poco a lato.

Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Salernitana scatenata nella ripresa: traversa e gol di Achik

Dopo l’intervallo la partita cambia.

Longo inserisce Caturano al posto di Coda, mentre Di Bari manda in campo Gyabuaa per Tascone.

La Salernitana aumenta immediatamente la pressione, sostenuta anche dai tifosi che fanno ingresso allo stadio dopo essere rimasti fuori per protesta durante il primo tempo.

Al 9′ D’Ursi spreca una grande occasione davanti a Dini, calciando fuori da posizione favorevole.

Un minuto più tardi Achik colpisce la traversa, facendo tremare la difesa rossazzurra.

Il vantaggio arriva al 12′ della ripresa, quando il giocatore granata sfrutta uno spazio sulla destra e batte Dini con un diagonale preciso.

La difesa del Catania non riesce a chiudere sull’attaccante, che firma l’1-0.

Longo cambia, ma il Catania non trova il pareggio

Dopo il gol subito, la squadra etnea fatica a costruire una reazione efficace.

Al 17′ Pagliai prende il posto di Cabianca, mentre al 25′ Longo prova a dare maggiore peso alla manovra offensiva inserendo Insigne e Masciangelo al posto di Bruzzaniti e Lunetta.

La prima occasione significativa arriva proprio con Insigne, che al 26′ devia al volo un pallone servito da Allegretto, mandandolo di poco fuori.

La Salernitana resta pericolosa nelle ripartenze. Al 22′ D’Ursi si gira in area e cerca la conclusione, ma Pagliai riesce a respingere.

Al 28′ Cavuoti tenta il tiro, trovando l’opposizione della difesa granata.

La situazione si complica ulteriormente per il Catania al 32′, quando Caligara è costretto a lasciare il campo zoppicando. Al suo posto entra Vallocchia.

Finale senza rimonta, Caturano spreca una buona occasione

Negli ultimi minuti il Catania prova ad aumentare la pressione, ma continua a mostrare difficoltà nella finalizzazione.

Al 37′ Cicerelli avvia una ripartenza e serve Insigne, che appoggia all’indietro per Caturano. L’attaccante tenta la conclusione al volo, senza riuscire a indirizzare il pallone verso la porta.

Al 42′ i rossazzurri insistono sulla corsia sinistra, ma la difesa della Salernitana mantiene le proprie posizioni.

Due minuti più tardi Cicerelli prova dalla distanza, con un tiro che termina abbondantemente fuori.

I granata amministrano il vantaggio e conquistano tre punti preziosi.

Catania, il rendimento esterno resta un problema

La sconfitta contro la Salernitana conferma le difficoltà della formazione di Longo nelle gare lontano da casa.

Il Catania aveva mostrato buone intenzioni nella prima frazione, ma nella ripresa ha subito l’iniziativa degli avversari, concedendo occasioni importanti prima della rete decisiva.

I cambi offensivi non sono bastati a modificare l’andamento della partita.

Con questo risultato, secondo la classifica aggiornata fornita, il Catania resta a 22 punti dopo 14 giornate, mentre la Salernitana sale a quota 18.

Per i rossazzurri diventa fondamentale ritrovare continuità, soprattutto in trasferta, per non perdere ulteriore terreno nella corsa alle prime posizioni.

Salernitana-Catania 1-0, il tabellino

Marcatore: Achik al 12′ s.t.

Salernitana (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Celiento, Heinz, Zoia; Tascone, De Boer; Cardoni, Achik, Villa; D’Ursi. Allenatore: Vito Di Bari.

Catania (3-4-2-1): Dini; Cabianca, Ierardi, Allegretto; Lunetta, Caligara, Quaini, Bruzzaniti; Cicerelli, Cavuoti; Coda. Allenatore: Emilio Longo.

Ammoniti: Tascone, Llano, Bruzzaniti, Lunetta.

Risultato finale: Salernitana-Catania 1-0.

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