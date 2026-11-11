orriere dello Sport: “Coppa Italia, rivoluzione in stile FA Cup: possibile allargamento a 76 squadre e sorteggio del campo”

La Coppa Italia potrebbe cambiare profondamente volto a partire dal 2027. L’assemblea della Lega Serie A, riunitasi all’Allianz Stadium di Torino in occasione del Social Football Summit, ha approvato all’unanimità il bando per i diritti televisivi della competizione relativo al triennio 2027-2030. Il documento prevede due possibili formule: il mantenimento dell’attuale torneo a 44 squadre oppure un nuovo format ispirato alla FA Cup inglese, con l’ingresso di 32 formazioni di Serie C.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la scelta definitiva dipenderà dalle offerte che arriveranno dal mercato televisivo. La riforma, dunque, non è ancora stata approvata, ma per la prima volta viene concretamente contemplata nel bando una competizione nazionale più ampia e con un sistema di eliminazione diretta in ogni turno.





Coppa Italia, il nuovo format potrebbe coinvolgere 76 squadre

La principale novità riguarda l’eventuale allargamento della manifestazione dalle attuali 44 partecipanti a 76 società complessive.

Il progetto prevede infatti l’inserimento di 32 squadre di Serie C, con l’obiettivo di rendere il torneo più inclusivo e avvicinarlo al modello della Coppa d’Inghilterra.

La formula alternativa contempla partite a eliminazione diretta in ogni turno. Tra le ipotesi allo studio figura anche il sorteggio del campo di gioco per ciascun incontro.

Una soluzione che potrebbe modificare sensibilmente lo svolgimento della competizione, introducendo un elemento di imprevedibilità anche nella scelta della sede delle partite.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, saranno le proposte economiche degli operatori televisivi a orientare la decisione dei club.

La Lega Serie A valuterà quindi se confermare l’attuale struttura oppure procedere con la riforma.

Coppa Italia, rinnovata la sponsorizzazione con Frecciarossa

Nel corso dell’assemblea è arrivata anche un’altra decisione unanime.

Le società hanno approvato il rinnovo triennale dell’accordo di sponsorizzazione della Coppa Italia con Frecciarossa, marchio del Gruppo FS Italiane.

La collaborazione proseguirà dunque anche nel prossimo ciclo della competizione, indipendentemente dalla formula che verrà scelta.

La riunione ha inoltre affrontato il tema della commercializzazione internazionale dei diritti audiovisivi.

In particolare, i club hanno discusso obiettivi e strategie per la distribuzione televisiva della Serie A nei mercati del Centro e Sud America.

Per quanto riguarda la prossima Supercoppa Italiana, l’attenzione si è concentrata invece sull’area MENA, che comprende Medio Oriente e Nord Africa.

Simonelli: «La Lega Serie A è diventata una vera media company»

A margine dell’assemblea, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto al Social Football Summit, analizzando il momento del calcio italiano e le prospettive di sviluppo del sistema.

«Il calcio italiano in questo momento è in una buona posizione, la Lega è diventata una media company vera e propria e le presenze negli stadi stanno ottenendo risultati eccezionali pareggiando quelli degli Anni ’90, quando però tutti i grandi giocatori giocavano da noi».

Simonelli ha sottolineato anche il miglioramento del prodotto calcistico, sia dal punto di vista televisivo sia per quanto riguarda l’esperienza degli spettatori negli impianti.

«È un prodotto che sta sempre migliorando, sia televisivamente, sia allo stadio. E le ultime modifiche del regolamento per non perdere tempo hanno portato un incremento di minuti giocati».

Simonelli: «Le sfide sono stadi, pirateria, diritti TV e giovani»

Il presidente della Lega Serie A ha poi individuato le principali priorità per il futuro del calcio italiano.

«La sfida all’orizzonte riguarda stadi, pirateria, la crescita dei nostri diritti televisivi internazionali ma soprattutto i giovani».

Le infrastrutture, la lotta alla diffusione illegale delle partite e l’espansione commerciale sui mercati esteri rappresentano dunque alcuni degli obiettivi principali.

Particolare attenzione viene riservata anche alla valorizzazione dei giovani calciatori, considerata una questione centrale per lo sviluppo del movimento.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’assemblea di Torino ha quindi affrontato sia il futuro della Coppa Italia sia le strategie economiche della Lega Serie A.

Coppa Italia, la decisione sul nuovo format dipenderà dal mercato

L’eventuale trasformazione della Coppa Italia in una competizione ispirata alla FA Cup rappresenta una delle novità più significative emerse dalla riunione.

L’allargamento a 76 squadre, la presenza di 32 formazioni di Serie C e il possibile sorteggio dei campi potrebbero cambiare radicalmente la struttura del torneo.

Per il momento, però, si tratta di un’alternativa prevista nel bando e non di una riforma già definitiva.

La scelta arriverà dopo la valutazione delle offerte per i diritti televisivi del triennio 2027-2030.

Il Corriere dello Sport sottolinea così come il calcio italiano si trovi davanti alla possibilità di modificare una delle sue competizioni storiche, scegliendo tra la continuità con il modello attuale e una formula più ampia, ispirata alla tradizione inglese.