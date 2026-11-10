Vicenza, Gallo verso la conferma: decisivo il sostegno della tifoseria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
6a399793c4269

Il futuro di Fabio Gallo al Vicenza resta al centro dell’attenzione dopo la pesante battuta d’arresto contro la Cremonese. La dirigenza avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di un cambio in panchina, ma il forte legame tra il tecnico e la piazza potrebbe risultare decisivo. Nella giornata di ieri, infatti, la tifoseria ha manifestato apertamente il proprio sostegno all’allenatore, anche attraverso lo striscione “Gallo non si tocca”.

Una presa di posizione che, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, potrebbe spingere la società a confermare il tecnico. Per Gallo si prospetterebbe così un’ulteriore opportunità, con le prossime tre sfide contro Ascoli, Carrarese e Cesena chiamate a segnare la ripartenza del Vicenza.


Altre notizie

Screenshot 2026-11-10 155851

Serie B, assemblea di Lega a Torino: approvato il budget 2026/27. Presente anche Gardini per il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
pisa palermo (9)

Serie B, Palermo sempre più favorito per la promozione: crollano le quote di Pisa, Verona e Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (98) estevez

Serie B, Giudice Sportivo: due squalificati dopo l’11ª giornata. Palermo, ammonito Estevez. Tutte le decisioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
luca-evangelisti

Evangelisti: «Il Palermo è destinato a vincere il campionato. L’Ascoli gioca il miglior calcio della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (59) palumbo peda vavassori

Tuttosport: “Coppa Italia, rivoluzione in vista: da 44 a 72 squadre. La Serie A valuta il nuovo format”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (97) Douglas

Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, oggi il ricorso contro i due punti di penalizzazione. Attesa per la decisione”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Gazzetta dello Sport: “Vicenza, Gallo a rischio esonero dopo i ko con Palermo, Modena e Cremonese. Quattro nomi per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
galloppa-debutto-senza-pressione-sono-contento-del-lavoro-fatto

Gazzetta dello Sport: “Modena ora ci crede. Ecco l’anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Screenshot 2026-11-10 063034

Il Resto del Carlino: “Modena, ora il Palermo osserva la sua principale rivale per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
eec643d235

Corriere dello Sport: “Montevago lancia il Modena, doppietta all’Entella e secondo posto dietro al Palermo favorito per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo ascolo 2-2 (95) mignani

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Mignani cerca la svolta prima del Palermo. Novità al Ceravolo per la sfida ai rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Fabio+Gallo+al+ritiro+del+Lane+a+Bedollo+29

Vicenza, possibile esonero per Gallo: arriva la presa di posizione dei tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026

Ultimissime

6a399793c4269

Vicenza, Gallo verso la conferma: decisivo il sostegno della tifoseria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (37) gardini

Palermo, Gardini sul nuovo stadio: «Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28. Oltre 150 persone al lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (69) spogliatoi

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: possesso palla e lavoro aerobico per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (77) cassandro marchizza

Palermo, Cassandro e Mazzitelli incontrano i tifosi al Forum: giovedì 12 novembre Meet & Greet. Tutte le informazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Screenshot 2026-11-10 155851

Serie B, assemblea di Lega a Torino: approvato il budget 2026/27. Presente anche Gardini per il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026