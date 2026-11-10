Vicenza, Gallo verso la conferma: decisivo il sostegno della tifoseria

Il futuro di Fabio Gallo al Vicenza resta al centro dell’attenzione dopo la pesante battuta d’arresto contro la Cremonese. La dirigenza avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di un cambio in panchina, ma il forte legame tra il tecnico e la piazza potrebbe risultare decisivo. Nella giornata di ieri, infatti, la tifoseria ha manifestato apertamente il proprio sostegno all’allenatore, anche attraverso lo striscione “Gallo non si tocca”.

Una presa di posizione che, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, potrebbe spingere la società a confermare il tecnico. Per Gallo si prospetterebbe così un’ulteriore opportunità, con le prossime tre sfide contro Ascoli, Carrarese e Cesena chiamate a segnare la ripartenza del Vicenza.



