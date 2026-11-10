Gazzetta dello Sport: “Vicenza, Gallo a rischio esonero dopo i ko con Palermo, Modena e Cremonese. Quattro nomi per la panchina”

Il futuro di Fabio Gallo sulla panchina del Vicenza è sempre più incerto. Le tre sconfitte consecutive contro Modena, Palermo e Cremonese hanno aperto una fase di riflessione all’interno della società biancorossa, chiamata a decidere se proseguire con l’allenatore della promozione oppure affidarsi a una nuova guida tecnica durante la sosta per le nazionali.

Come racconta Andrea Ceroni sulle pagine della Gazzetta dello Sport, dopo una prima riunione dei vertici societari nella serata di ieri, una decisione è attesa nella giornata di oggi.





Vicenza, Gallo in bilico: nove punti e difesa peggiore della Serie B

La situazione di classifica del Vicenza è particolarmente delicata. La formazione veneta occupa il penultimo posto con appena nove punti conquistati nelle prime undici giornate.

Il rendimento casalingo rappresenta uno degli aspetti più preoccupanti: soltanto quattro punti raccolti sui quindici disponibili.

A pesare è soprattutto il dato difensivo. Con 24 reti subite, il Vicenza presenta la peggior difesa del campionato.

Secondo quanto evidenziato da Andrea Ceroni sulla Gazzetta dello Sport, il proprietario Renzo Rosso si aspettava un impatto differente con la Serie B dopo la cavalcata trionfale della passata stagione.

Il salto di categoria si è invece rivelato particolarmente complicato, con una squadra che fatica a trovare continuità e solidità.

Gallo: «Il nostro è un progetto di sofferenza»

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, terzo ko consecutivo dopo quelli rimediati contro Modena e Palermo, Fabio Gallo ha analizzato con lucidità il momento attraversato dalla squadra.

Il tecnico ha parlato di problemi strutturali, lasciando intendere che la lotta per la salvezza sarà lunga e complicata.

«In questo momento il nostro è un progetto di sofferenza», ha dichiarato l’allenatore biancorosso.

Parole che fotografano le difficoltà di una formazione chiamata a cambiare rapidamente passo per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Infortuni e continui cambi di formazione

Tra le cause del rendimento negativo figurano anche le numerose assenze che hanno impedito a Gallo di trovare un assetto stabile.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Andrea Ceroni, nelle ultime partite il tecnico non ha potuto contare con continuità sui tre difensori considerati titolari: Cuomo, Leverbe e Sandon.

Problemi anche a centrocampo, dove il trio formato da Bellemo, Valoti e Pellizzari aveva garantito un certo equilibrio prima degli infortuni degli ultimi due.

Le assenze hanno costretto Gallo a modificare ripetutamente la formazione, complicando ulteriormente la ricerca di un’identità di gioco.

La sosta per le nazionali potrebbe rappresentare un’occasione importante per recuperare alcuni elementi e lavorare sugli aspetti tattici.

Sottil, Castori, Viali e Longo: le alternative

La società sta valutando se concedere ancora fiducia a Gallo, che continua a godere di grande considerazione nell’ambiente vicentino per il lavoro svolto nella passata stagione.

L’alternativa è un cambio immediato in panchina, sfruttando la pausa del campionato per permettere al nuovo allenatore di conoscere la squadra.

Secondo Andrea Ceroni sulla Gazzetta dello Sport, sono quattro i nomi presi in considerazione in caso di esonero:

Andrea Sottil

Fabrizio Castori

William Viali

Moreno Longo

Si tratta, al momento, di possibili candidature e non di una scelta già definita.

Vicenza, decisione attesa durante la sosta

Le prossime ore potrebbero risultare decisive per il futuro della panchina biancorossa.

La società dovrà stabilire se affidare a Gallo il compito di rilanciare la squadra oppure intervenire con un nuovo allenatore per cercare di invertire il rendimento negativo.

Il penultimo posto, le tre sconfitte consecutive e i 24 gol subiti rappresentano numeri che impongono una riflessione.

La pausa per le nazionali arriva in un momento cruciale della stagione del Vicenza, chiamato a ritrovare equilibrio e risultati per non compromettere la corsa alla salvezza.