Corriere dello Sport: “Catanzaro, Mignani cerca la svolta prima del Palermo. Novità al Ceravolo per la sfida ai rosanero”

Il Catanzaro prova a sfruttare la sosta per le nazionali per uscire da una crisi di risultati che ha fatto precipitare la formazione giallorossa all’ultimo posto della classifica di Serie B. La squadra di Michele Mignani riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti al PoliGiovino, con l’obiettivo di preparare al meglio la delicata sfida casalinga contro il Palermo di Filippo Inzaghi, in programma alla ripresa del campionato.

Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il momento attraversato dalle Aquile è particolarmente complicato, tra difficoltà offensive, errori difensivi e un calendario che ha costretto i calabresi a disputare numerose partite lontano dal proprio stadio.





Catanzaro ultimo, una sola vittoria e 13 gol subiti in trasferta

I numeri fotografano le difficoltà della formazione giallorossa, che ha conquistato una sola vittoria nelle prime undici giornate di campionato.

Il Catanzaro condivide inoltre con la Sampdoria il dato negativo delle 13 reti incassate lontano dalle mura amiche.

A incidere sul rendimento è stata anche la particolare distribuzione degli incontri tra casa e trasferta.

Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, a causa dei lavori di ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo, la società aveva chiesto alla Lega Serie B di iniziare il campionato disputando le prime tre partite in trasferta.

Tre incontri che si sono conclusi con altrettante sconfitte.

Alla seconda sosta stagionale, il Catanzaro ha così giocato soltanto quattro volte davanti al proprio pubblico e ben sette lontano da casa, una situazione condivisa con la Sampdoria.

Un calendario che ha complicato ulteriormente il cammino di una squadra già alle prese con evidenti difficoltà sul piano tecnico e dei risultati.

Mignani al lavoro, il Catanzaro cerca risposte

Il cambio in panchina, con il passaggio da Giorgio Gorgone a Michele Mignani, non ha ancora prodotto l’inversione di tendenza auspicata dalla società.

Il Catanzaro ha continuato a manifestare problemi in fase difensiva e una scarsa efficacia offensiva, elementi che hanno contribuito al progressivo peggioramento della classifica.

La migliore posizione occupata dai giallorossi in questa stagione è stata infatti la diciassettesima, in piena zona playout, prima della discesa al ventesimo posto, dove la squadra si trova ormai da quasi un mese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Carlo Talarico, la ripresa degli allenamenti vedrà anche la presenza della dirigenza e del direttore sportivo Ciro Polito al PoliGiovino.

L’obiettivo è fare il punto sulla situazione e sostenere il lavoro di Mignani, chiamato a individuare soluzioni capaci di restituire equilibrio e fiducia alla squadra.

Catanzaro-Palermo, due settimane per preparare la sfida alla capolista

La sosta rappresenta un’occasione importante per il tecnico giallorosso, che avrà a disposizione due settimane per lavorare con maggiore continuità e consolidare gli aspetti positivi intravisti nelle ultime uscite.

Il calendario, però, non offre un rientro semplice.

Alla ripresa del campionato, infatti, il Catanzaro ospiterà al Ceravolo il Palermo, capolista della Serie B e ancora imbattuto.

Una sfida particolarmente impegnativa per la formazione calabrese, che dovrà affrontare una delle squadre più in forma del torneo.

Il confronto avrà anche un significato particolare per i rosanero, reduci dall’eliminazione nella semifinale playoff dello scorso maggio proprio contro il Catanzaro.

Sul fronte dell’infermeria, intanto, arrivano indicazioni incoraggianti.

Gli attaccanti Di Francesco e Pecorino dovrebbero tornare pienamente a disposizione dopo aver superato i rispettivi problemi muscolari.

Due recuperi che potrebbero offrire a Mignani ulteriori alternative offensive in vista della gara contro il Palermo.

Stadio Ceravolo, avanzano i lavori della nuova curva

Le novità in casa Catanzaro non riguardano soltanto il campo.

Proseguono infatti gli interventi di ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo, con importanti sviluppi nella zona destinata alla nuova curva dei tifosi giallorossi.

Come riferisce ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, sono iniziate le operazioni di getto del calcestruzzo nell’area in cui sorgerà la nuova struttura, che sarà collocata a ridosso del terreno di gioco.

Una volta consolidato il cemento, sarà possibile procedere con l’innalzamento della curva.

Nel frattempo, dal briefing settimanale sull’avanzamento dei lavori, comunicato dal Comune di Catanzaro, emergono indicazioni positive anche per la prossima partita casalinga.

Catanzaro-Palermo, verso la riapertura di tutti i settori della tribuna

In occasione della sfida contro il Palermo, dovrebbero tornare accessibili tutti e tre i settori della tribuna dello stadio Ceravolo.

Le aree saranno tuttavia ancora prive della nuova copertura, per la quale sono già state realizzate le fondazioni.

Si tratterebbe di un passaggio importante per consentire a un numero maggiore di tifosi di assistere alla partita contro la formazione di Inzaghi.

Il Catanzaro si prepara dunque a due settimane decisive, tra la necessità di trovare una svolta sul terreno di gioco e l’avanzamento dei lavori al proprio impianto.

Alla ripresa del campionato arriverà il Palermo capolista: un appuntamento che rappresenterà un banco di prova particolarmente significativo per il nuovo corso di Michele Mignani.