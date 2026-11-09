Vicenza, Gallo rischia l’esonero dopo il ko con la Cremonese: contatti con Sottil

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
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La panchina di Fabio Gallo al Vicenza è sempre più in bilico. La pesante sconfitta casalinga per 4-1 contro la Cremonese ha aggravato la crisi della formazione biancorossa, spingendo la società a valutare un possibile cambio di allenatore durante la sosta per le nazionali.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com in un articolo firmato da Tommaso Maschio, il club veneto avrebbe già effettuato un sondaggio per Andrea Sottil, reduce dall’esperienza al Modena.


Vicenza in crisi, Gallo sempre più a rischio

Il momento attraversato dal Vicenza è particolarmente delicato. La squadra ha conquistato soltanto due vittorie nelle prime undici giornate di Serie B e arriva da tre sconfitte consecutive.

Il 4-1 subito contro la Cremonese ha fatto precipitare i biancorossi al penultimo posto della classifica, a pari punti con l’Empoli.

Una situazione che ha inevitabilmente aperto le riflessioni della dirigenza sul futuro di Fabio Gallo, l’allenatore che aveva guidato la squadra alla promozione.

Come evidenzia Tommaso Maschio su Tuttomercatoweb.com, la pausa per le nazionali potrebbe rappresentare il momento scelto dalla società per intervenire sulla guida tecnica.

Al momento, tuttavia, non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Sottil in pole per la panchina

Il nome più caldo per l’eventuale successione è quello di Andrea Sottil.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com e riportate da Tommaso Maschio, il Vicenza avrebbe sondato il tecnico proprio nella giornata di lunedì 9 novembre.

Sottil, reduce dalla precedente esperienza sulla panchina del Modena, potrebbe dunque tornare ad allenare in Serie B a distanza di pochi mesi.

L’obiettivo sarebbe quello di rilanciare una formazione neopromossa che sta incontrando difficoltà nella corsa alla salvezza.

Il contatto, però, non equivale a un accordo: la società sta ancora valutando se procedere con l’esonero di Gallo.

Anche Breda e Castori tra le alternative

Andrea Sottil non sarebbe l’unico allenatore preso in considerazione dalla dirigenza vicentina.

Tra i profili accostati al club figurano anche Roberto Breda, che nella passata stagione ha guidato per alcuni mesi il Padova, e Fabrizio Castori, reduce dall’esperienza al Südtirol.

La scelta dipenderà innanzitutto dalla decisione sul futuro di Gallo, la cui posizione appare sempre più delicata dopo gli ultimi risultati.

Come riferisce ancora Tuttomercatoweb.com nell’articolo di Tommaso Maschio, nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi importanti.

Il Vicenza deve ritrovare rapidamente risultati e continuità per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica. La sosta offre alla società il tempo necessario per valutare se proseguire con il tecnico della promozione oppure affidare la squadra a una nuova guida.

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