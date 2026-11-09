Avellino, furto nella casa di Armando Izzo a Napoli: indaga la polizia

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (53) izzo

Brutta disavventura per Armando Izzo, difensore dell’Avellino con un passato in Serie A tra Genoa, Torino e Monza. Nella notte scorsa, almeno due malviventi si sono introdotti nella sua abitazione a Napoli, situata all’interno di un parco residenziale privato, portando via denaro e oggetti di valore.

Sull’episodio sono in corso le indagini della Squadra Mobile, impegnata a ricostruire la dinamica del furto e a identificare i responsabili.


Ladri nell’abitazione del difensore dell’Avellino

Secondo le prime informazioni, almeno due persone sarebbero riuscite a introdursi nell’abitazione del calciatore durante le ore notturne.

Una volta all’interno, i malviventi avrebbero sottratto denaro e diversi oggetti preziosi, prima di allontanarsi.

Il valore complessivo della refurtiva non è stato ancora quantificato. Una stima più precisa del bottino dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Le indagini: al vaglio le immagini delle telecamere

La Squadra Mobile sta esaminando le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza dell’abitazione per individuare elementi utili alle indagini.

Alcuni filmati avrebbero ripreso delle sagome all’interno del parco residenziale durante la notte. Gli investigatori stanno verificando se le immagini possano consentire di ricostruire gli spostamenti dei responsabili e la dinamica del colpo.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità dei malviventi.

Izzo, dal passato in Serie A all’Avellino

Armando Izzo, attualmente in forza all’Avellino, vanta una lunga esperienza nel massimo campionato italiano, dove ha indossato le maglie di Genoa, Torino e Monza.

Il difensore è stato dunque vittima di un furto nella propria abitazione napoletana. Le indagini proseguono per risalire agli autori e accertare l’esatta entità del bottino.

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