Repubblica Palermo: “Impianti sportivi, la città prova a ripartire: piscina a gennaio e Palasport verso marzo 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Screenshot 2026-10-01 100846

Palermo prova a voltare pagina sul fronte dell’impiantistica sportiva, ma per le riaperture non ci sono ancora date ufficiali. Il programma prevede prima il ritorno in funzione della piscina comunale, poi il diamante di baseball di Fondo Patti e infine il Palasport. Le previsioni indicano gennaio 2027 per la piena operatività della piscina e marzo per il palazzetto.

Come riporta Repubblica Palermo, si tratta al momento di indicazioni suscettibili di ulteriori slittamenti. Per la piscina l’ultima previsione parla della fine dell’anno, ma appare più probabile una piena riapertura nel gennaio 2027. Per il diamante di baseball, invece, i collaudi statici sono stati completati lo scorso luglio.


Palasport, obiettivo marzo 2027

Il percorso più articolato riguarda il Palasport di Fondo Patti. Durante l’ultimo sopralluogo della commissione Sport del Consiglio comunale, l’assessore Alessandro Anello ha indicato marzo come periodo previsto per la riapertura.

I lavori dovrebbero terminare a febbraio, ma sarà necessario completare anche l’affidamento a un gestore privato. L’obiettivo è utilizzare la struttura non soltanto per le attività sportive, ma anche per riportare a Palermo una stagione concertistica invernale dopo quasi vent’anni di assenza dai grandi circuiti musicali.

Secondo quanto riferisce Repubblica Palermo, dopo l’operazione relativa allo stadio il sindaco Roberto Lagalla ha affidato a un gruppo di lavoro, composto anche dai tecnici comunali e dal consulente esterno Carlo Amenta, il compito di definire i dettagli dell’avviso pubblico.

Tra i nodi da risolvere ci sono il canone di concessione, la suddivisione delle responsabilità tra pubblico e privato e la questione dei costi energetici.

L’obiettivo indicato dal Comune è «assicurare una gestione qualificata della struttura, improntata ai criteri di efficacia, efficienza, sostenibilità economico-finanziaria e valorizzazione del patrimonio pubblico».

Il Palasport è di fatto chiuso dal 2008, quando le infiltrazioni dal tetto, aggravate dall’incuria, diedero inizio a un percorso che si è protratto per quasi diciannove anni.

Fondo Patti, lavori anche al diamante di baseball

Accanto al Palasport c’è il diamante di baseball, inaugurato nel 1997 e successivamente finito in una lunga fase di abbandono.

Come ricostruisce Repubblica Palermo, il sindaco Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Orlando hanno visitato recentemente la struttura. Gli interventi hanno permesso il recupero strutturale, edilizio e impiantistico della biglietteria, oltre alla riqualificazione del parcheggio e delle aree esterne al servizio dell’impianto e dell’intera cittadella.

Sono stati realizzati anche nuovi percorsi per il running, un’area fitness, interventi di arredo urbano e sistemazione delle pavimentazioni, insieme a opere rivolte alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico.

Un secondo intervento, già finanziato con oltre 4,6 milioni di euro, permetterà inoltre il recupero della tribuna.

Piscina comunale, piena operatività non prima di gennaio

Per la piscina comunale la riapertura è stata invece rinviata alla fine dell’anno, ma la piena operatività non dovrebbe arrivare prima di gennaio.

L’impianto sarà affidato in cogestione alla Federazione italiana nuoto. La struttura è stata interessata da lavori che hanno riguardato la vasca esterna, la realizzazione di spogliatoi e tribune e gli impianti tecnologici.

Sul futuro delle strutture sportive è intervenuto anche Giuseppe Miceli, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Sport: «Per tutti i nuovi impianti sportivi chiediamo che venga garantita una fruibilità pubblica aperta a tutti, a partire dalla piscina comunale. Ci chiediamo anche che fine abbiano fatto gli accordi con le federazioni sportive per strutture come il pattinodromo e il vecchio campo del Malvagno, che da anni doveva diventare un centro federale nazionale del rugby».

Per Repubblica Palermo, dunque, il percorso verso il recupero degli impianti cittadini procede, anche se il calendario rimane ancora privo di scadenze definitive: piscina, diamante di baseball e Palasport rappresentano le tre principali strutture attorno alle quali si gioca la nuova fase dell’impiantistica sportiva palermitana.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-01 073126

Corriere della Sera: “Zamparini, battaglia sull’eredità dell’ex patron del Palermo: doppio sequestro sui patrimoni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Screenshot 2026-09-28 174250

Giusy Meloni sbarca in Rai: dal 3 ottobre a Dribbling su Rai2

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
cbc0465645

Corriere dello Sport: “Schillaci, il romanzo di una vita. De Rosa: «Trasformava fragilità, insicurezza e rabbia in agonismo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Campl-1789197542208.jpg--malore_per_andrea_camplone_mentre_gioca_a_padel__l_ex_calciatore_e_allenatore_del_perugia_in_ospedale_in_gravi_condizioni

Mondo del calcio italiano in ansia per Andrea Camplone

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-03 084939

Giornale di Sicilia: “Il Conca d’Oro devastato Il progettista di Zamparini: «Tetto da rifare, servono mesi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-02 080815

Giornale di Sicilia: “Brucia il Conca d’Oro, la creatura di Zamparini”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Screenshot 2026-08-31 074735

Giornale di Sicilia: “Palermo, al Barbera il ricordo dei cinque operai morti durante i lavori per Italia ’90”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
Immagine

Palermo Comic Convention, a settembre torna la festa della cultura pop

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
Velodromo Paolo Borsellino (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, nuova vita per il Velodromo: aumenta la capienza e arrivano 2,7 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-04 082410

Repubblica Palermo: “Dopo il Barbera, il Comune punta ai privati per gestire Palasport e piscina comunale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
c82728a178c8a7ecaf85727df04468ba

Addio a Franco Baresi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-01 100846

Repubblica Palermo: “Impianti sportivi, la città prova a ripartire: piscina a gennaio e Palasport verso marzo 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (148) tifosi

Repubblica Palermo: “Euro 2032, il Barbera è in corsa: progetto da 382 milioni e cantieri da giugno 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo sampdoria 3-1 (69) perin

Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin e Hernani verso il rientro: c’è ottimismo per Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo padova 2-1 (132) INZAGHI

Giornale di Sicilia: “Palermo, 17 gol ma nessuno di testa: Inzaghi cerca un’altra arma”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo sampdoria 3-1 (95) palumbo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Palumbo si prende la scena: due gol e un ruolo chiave. Hernani prepara il rientro”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026