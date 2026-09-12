Mondo del calcio italiano in ansia per Andrea Camplone

Ore di grande apprensione nel mondo del calcio italiano per Andrea Camplone. L’ex calciatore e allenatore del Perugia è stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava giocando a padel in un circolo di Montesilvano, a pochi chilometri da Pescara.

Camplone si è improvvisamente accasciato a terra perdendo i sensi. I soccorsi sono stati immediati: il primo a intervenire è stato un medico presente all’interno dell’impianto sportivo. Successivamente è arrivata un’ambulanza medicalizzata e i sanitari hanno proseguito le manovre di rianimazione.





Il sessantenne è stato quindi trasferito all’ospedale civile Spirito Santo di Pescara e ricoverato nel reparto di rianimazione. Secondo quanto riportato dall’edizione Abruzzo de Il Messaggero, le sue condizioni sarebbero gravi e i medici si sarebbero riservati la prognosi.

Camplone, che ha compiuto 60 anni lo scorso 27 luglio, ha legato una parte importante della propria carriera al Perugia. Arrivato in biancorosso nel 1992, dopo aver conquistato la Serie A con il Pescara, rimase in Umbria fino al 1996, vivendo da protagonista due promozioni in Serie B – la prima successivamente annullata per illecito – e quella in Serie A del 1996.

Terminata la carriera da calciatore a Gubbio, intraprese quella da allenatore. Tornò a Perugia nel novembre 2012 e, dopo essere stato richiamato sulla panchina biancorossa nell’agosto 2013, guidò la squadra alla vittoria del campionato il 4 maggio 2014 al termine del duello con il Frosinone. Successivamente conquistò anche la Supercoppa di Prima Divisione e, nella stagione seguente in Serie B, condusse il Perugia al quinto posto prima dell’eliminazione nel preliminare playoff contro il Pescara.

Nel corso della carriera ha allenato anche il Bari e proprio nel febbraio 2016, durante l’esperienza sulla panchina dei pugliesi, era stato ricoverato d’urgenza in seguito a un malore. La sua ultima esperienza da allenatore risale invece alla stagione 2020/21, ad Arezzo.

Adesso risultati, classifiche e ricordi sportivi passano inevitabilmente in secondo piano. Il mondo del calcio italiano resta in ansia per Andrea Camplone, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.