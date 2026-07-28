Ex Palermo, Ivan Marconi si laurea all’Università: «Un esempio di sport e formazione»

L’ex difensore del Palermo Ivan Marconi ha raggiunto un importante traguardo anche fuori dal campo. Il calciatore si è infatti laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive all’Università degli Studi di Palermo, diventando un esempio di come sia possibile conciliare la carriera da atleta professionista con il percorso accademico.

A congratularsi con Marconi è stato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, che ha sottolineato il valore del risultato raggiunto.





«Investire sul diritto allo studio significa creare le condizioni affinché ogni studente possa completare il proprio percorso universitario, anche quando deve conciliarlo con un’attività professionale, una carriera da atleta o con particolari esigenze personali e familiari. È la visione che guida l’Università degli Studi di Palermo nelle proprie politiche per l’inclusione e che oggi trova una testimonianza nella laurea del calciatore Ivan Marconi».

L’Ateneo evidenzia inoltre come, negli ultimi due anni, siano stati oltre 900 gli studenti ad aver usufruito dello status di studente con situazioni specifiche, una misura pensata per favorire il diritto allo studio e l’inclusione di chi deve conciliare il percorso universitario con esigenze professionali, sportive o personali.