Bani: «Stiamo lavorando per farci trovare pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
palermo cesena 2-0 (87) bani

Dal ritiro di Santa Cristina Val Gardena, il capitano del Palermo Mattia Bani ha parlato ai microfoni della Rai, nel corso del TGR Sicilia, tracciando un bilancio della preparazione estiva e fissando gli obiettivi della stagione ormai alle porte.

Il difensore rosanero ha spiegato come il gruppo abbia già archiviato il campionato scorso per concentrarsi esclusivamente sul nuovo percorso.


«C’è voglia di partire, come stiamo facendo ormai da più di due settimane. Il campionato dell’anno scorso è ormai archiviato e pensiamo a fare un campionato importante quest’anno. Il focus è quello di prepararci, soprattutto fisicamente, perché ci aspetta una stagione importante e di guardare giorno per giorno, dando il nostro meglio».

Bani si è poi soffermato sul nuovo sistema di gioco introdotto da Filippo Inzaghi.

«Mi sto trovando bene. È un modulo che ho già fatto in passato, quindi non ho grande differenza a giocare con questo assetto. Mi piacciono entrambi i sistemi. Cerco di migliorare un risultato comunque ottimo, che è stato quello dell’anno scorso per quanto riguarda i gol subiti. Cambiando anche assetto dobbiamo capire presto quello che chiede il mister, ma stiamo lavorando bene».

Il capitano ha parlato anche dell’inserimento dei nuovi acquisti nel gruppo.

«Tanti li conoscevo già, quindi è stato facile. Sia personalmente che come squadra li abbiamo accolti nel migliore dei modi e stanno rispondendo molto bene».

Infine, Bani ha indicato l’obiettivo stagionale del Palermo, senza però sottovalutare il livello della Serie B.

«L’obiettivo resta la Serie A. Le tre squadre che sono scese dalla Serie A partono sempre avvantaggiate. Poi, come ogni anno, ci sarà una squadra sorpresa, come è successo nelle ultime stagioni, quindi sarà sicuramente un campionato difficile».

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