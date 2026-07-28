Gazzetta dello Sport: “Serie B, da Brunori a Djuric: tutti gli esuberi che possono accendere il mercato”

Il mercato di Serie B continua a muoversi, ma molte operazioni restano condizionate da un fattore comune: gli esuberi. Come spiega Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, numerosi club sono costretti prima a sfoltire le rose per poi poter completare gli acquisti.

Secondo Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la situazione riguarda soprattutto le neopromosse, che devono sostituire parte degli organici costruiti per la Serie C, ma anche le retrocesse dalla Serie A, alle prese con giocatori che non intendono affrontare il campionato cadetto. Da qui la presenza di numerosi profili destinati a lasciare i rispettivi club, molti dei quali potrebbero trasformarsi in occasioni negli ultimi giorni di mercato.





Tra le società che hanno meno problemi figurano Carrarese, Catanzaro ed Entella, mentre l’Empoli dovrà comunque effettuare alcune cessioni. Sul fronte delle retrocesse, il Verona è vicino a definire la partenza di Lorenzo Montipò verso il Venezia, mentre Kieron Bowie potrebbe essere inserito nell’operazione con il Sassuolo che coinvolge Samuele Mulattieri.

La Cremonese, invece, deve gestire diversi attaccanti in uscita. La trattativa per Antonio Sanabria con un club argentino è in fase di stallo, Milan Djuric può partire, mentre in Serie B sono attese offerte per Manuel De Luca e Marco Nasti, rientrati dai rispettivi prestiti. Anche il Pisa deve trovare una sistemazione a Simone Scuffet e Mads Hojholt, ormai fuori dal progetto tecnico.

Come sottolinea ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, le neopromosse hanno numerosi giocatori da ricollocare. L’Arezzo lavora sulle uscite di De Col, Capello, Coccia, Ravasio, Tito e Trombini, mentre l’Ascoli deve ancora definire il futuro di Barosi, Del Sole, Menna e Oviszach. Situazione simile anche per Benevento, Vicenza, Avellino, Juve Stabia e Mantova.

Tra le big della categoria, particolare attenzione è riservata al Palermo. La Gazzetta dello Sport evidenzia che il club rosanero aspetta un’offerta concreta per Matteo Brunori, rientrato dal prestito alla Sampdoria e destinato a lasciare la Sicilia. Nel frattempo è già stata definita la cessione di Dimitrios Nikolaou all’OFI Creta, mentre restano da sistemare anche Lund, Blin e Diakité.

Anche il Padova è impegnato nelle uscite. Il club biancoscudato cerca una nuova destinazione per Papu Gomez, per il quale prende quota un clamoroso ritorno al Catania, oltre a lavorare sulle posizioni di Barreca e Buonaiuto.

Infine la Sampdoria deve trovare una sistemazione a La Gumina, rientrato dal prestito all’Inter, e a Pedrola, tornato dalla Spagna solo per poi lasciare nuovamente il ritiro in attesa di una nuova destinazione.

Come conclude Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il rischio per molti di questi calciatori è quello di restare fuori lista almeno fino a gennaio. Per questo motivo, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, i club potrebbero aumentare gli incentivi alle cessioni pur di liberare spazio in rosa, un aspetto che incide anche sulla sostenibilità economica delle società.