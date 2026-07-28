Repubblica: “Palermo, mercato ancora incompleto: Osti cerca esterni e un vice Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (21) osti

Il Palermo continua a lavorare in ritiro a Santa Cristina Val Gardena, ma parallelamente il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato a completare una rosa che, nonostante i numerosi innesti, presenta ancora alcune caselle da riempire. È quanto racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, che fa il punto sulle priorità del mercato rosanero.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Filippo Inzaghi prosegue il lavoro sul 4-2-3-1, cercando di perfezionare il sistema di gioco che accompagnerà il Palermo nella prossima stagione. Intanto Aljosa Vasic ha salutato i compagni dopo il rinnovo del contratto e il trasferimento in prestito al Südtirol, operazione che il club considera un investimento per il futuro.


Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, diversi reparti sono già stati rinforzati. In porta è arrivato Fortin come alternativa a Joronen, in difesa sono stati inseriti Cassandro e Bozzolan, mentre a centrocampo gli acquisti di Nahuel Estévez ed Hernani hanno aumentato qualità, fisicità ed esperienza.

Il vero nodo resta però quello degli esterni offensivi. Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo ha visto sfumare diversi obiettivi. Dopo Emanuele Rao e Tommaso Marras, entrambi approdati al Pisa, anche la pista che porta a Issiaka Kamate si è complicata. L’esterno dell’Inter Under 23, infatti, sarebbe orientato a preferire il Granada, costringendo Osti a valutare nuove alternative sul mercato italiano ed estero.

Anche il reparto offensivo necessita ancora di un rinforzo. Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo è alla ricerca di un attaccante capace sia di alternarsi con Joel Pohjanpalo sia di affiancarlo nelle partite in cui servirà maggiore peso offensivo. L’eventuale partenza di Le Douaron, seguito dal Troyes, renderebbe ancora più urgente un nuovo innesto.

Tra i profili seguiti resta in cima alla lista Stefano Moreo. Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo avrebbe presentato al giocatore un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Il Pisa continua però a opporsi alla cessione di uno dei propri uomini chiave, anche se la volontà dell’attaccante potrebbe rivelarsi decisiva per l’esito della trattativa.

Infine, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo ricorda come il mercato rosanero passi inevitabilmente anche dalle uscite. Nikolaou è ormai rientrato in Grecia con l’OFI Creta, mentre resta da definire la situazione di Matteo Brunori. L’unico club ad essersi mosso concretamente è stato il Bari, ma l’attaccante italo-brasiliano avrebbe declinato la proposta. La sua posizione rappresenta uno dei principali nodi che Osti dovrà sciogliere nelle prossime settimane per liberare spazio e risorse in vista degli ultimi colpi.

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